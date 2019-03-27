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محافظ القاهرة يتفقد عيادات المركز الطبى بعزبة النصر ويشيد بمستوى الخدمة

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:11 م
محافظ القاهرة يتفقد عيادات المركز الطبى بعزبة النصر ويشيد بمستوى الخدمة افتتاح محافظ القاهره مركز طبى لخدمه اهالى عزبه نصر
كتب سيد الخلفاوى - تصوير عمرو مصطفى
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مركز عزبة النصر الطبى، الذى تم افتتاحه منذ قليل، لخدمة أهالى عزبة النصر بالبساتين على طريق الأوتوستراد، واستمع لشرح حول الخدمات التى يقدمها المركز وكذلك الأسعار.
 
وزار المحافظ غرف الأشعة وعيادة الأسنان، وعيادات الأسرة ومعامل التحاليل، ومخازن الأدوية وجميع العيادات الموجودة، مشيدا بمستوى الخدمة المتوفرة.
 
وأشار المحافظ إلى أن المركز الطبى بلغت تكلفة إنشاءه 12 مليون جنيه على مساحة 1800 م2 ويضم ثلاثة أدوار بها عيادات متنوعة بالإضافة إلى أقسام الأشعة والتحاليل، وتم تزويده بالأثاث والمعدات والأجهزة الطبية المتقدمة، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات صغرى واستراحات للأطقم الطبية والتمريض وهو أحد المشروعات التى تمت بالتعاون المثمر بين المحافظة والاتحاد الأوروبى ووكالة التعاون الألمانى بعزبة النصر.
 
وحضر الافتتاح مسئولى برنامج تنمية المناطق الحضرية والوكالة الألمانية، واللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض مدير جهاز المتابعة، واللواء محمود ضياء، رئيس حى البساتين، والمهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات، وعدد من مسئولى المحافظة.
 
إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (1)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (2)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (3)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (4)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (5)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (6)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (7)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (8)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (9)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (10)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (11)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (12)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (13)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (14)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (15)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (16)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (17)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (18)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (19)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (20)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (21)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (22)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (23)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (24)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (25)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (26)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (27)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (28)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (29)
 

 

 


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