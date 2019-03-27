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محافظ القاهرة: المركز الطبى بعزبة النصر تكلفته 12 مليون جنيه

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:59 م
محافظ القاهرة: المركز الطبى بعزبة النصر تكلفته 12 مليون جنيه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير عمرو مصطفى
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن افتتاح المركز الطبي بعزبة النصر بالبساتين، يأتي ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ في 2014 للعمل على تطوير عدد من المناطق غير المخططة بتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي تم تحديد هذه المناطق بعزبة النصر بحي البساتين وحي عين شمس ومنطقة شجرة مريم وعزبة الليمون بحي المطرية بتنفيذ عدد من المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة ومستوى المعيشة لسكان هذه المناطق.
 
وأشار المحافظ بأن المركز الطبي بلغت تكلفة إنشائه 12 مليون جنيه على مساحة 1800 م2 ويضم ثلاثة أدوار بها عيادات متنوعة بالإضافة إلى أقسام الأشعة والتحاليل، وتم تزويده بالأثاث والمعدات والأجهزة الطبية المتقدمة، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات صغرى وإستراحات للأطقم الطبية والتمريض وهو أحد المشروعات التي تمت بالتعاون المثمر بين المحافظة والاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الألماني بعزبة النصر حيث تم عمل حديقة أمام المركز استجابة لأولويات أهالى العزبة على مساحة 850 متر تم زراعتها وتجهيزها بالعاب أطفال، كما تم تطوير شارع المدابغ كمحور هام بعزبة النصر، وتنفيذ أعمال رصف وإنارة شوارع العزبة.
 
ووجه المحافظ الشكر والتقدير للوكالة الألمانية والتعاون الدولي مؤكداً أن اليوم احتفال بانتهاء كافة مشروعات التمويل المباشر (1) ، (2) بأحياء عين شمس والمطرية والبساتين والتي شملت أعمال تطوير مدارس وشراء مستلزمات تعليمية وإنشاء وتجديد مراكز صحية وتوريد المعدات الطبية اللازمة وإنارة شوارع بالمناطق العشوائية المحددة بتلك الأحياء، ونتطلع إلى اتفاقية تعاون جديدة لتنمية البنية التحتية بنفس المناطق ووفق نهج التنمية بالمشاركة.
 
وشهد اللقاء إبراهيم العافية رئيس قسم التعاون لدى الاتحاد الأوروبي بمصر وأورليتش هوذر منسق قطاع التنمية الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي واللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية واللواء محمود ضياء ورئيس حي البساتين  وعدد من قيادات المحافظة .
 
 
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إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (1)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (2)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (3)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (4)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (5)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (6)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (7)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (8)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (9)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (10)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (11)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (12)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (13)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (14)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (15)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (16)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (17)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (18)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (19)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (20)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (21)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (22)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (23)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (24)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (25)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (26)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (27)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (28)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (29)
 

 

 


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