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محافظ الغربية: فحص مليون و982995 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:01 ص
محافظ الغربية: فحص مليون و982995 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة حملة فيروس سى
الغربيــــة عادل ضرة
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص مليون و 982995 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة، بنسبة 138 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن .

 يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية.

 ووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

 


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