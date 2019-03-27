محافظ البحر الأحمر يوجه بمساعدة المواطنين مستحقى معاش تكافل وكرامة

أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم ، توجيهاته لجميع القائمين علي برنامج تكافل وكرامة بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر بتوفير كافة سبل المساعدة لجميع الراغبين في الحصول علي معاش تكافل وكرامة ، مشددا علي حسن التعامل مع المواطنين .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالقاعة الرئيسية بالديوان العام بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ ، ياسر بخيت مدير مديرية التضامن والقائمين علي البرنامج بمختلف مدن المحافظة .
كما وجه المحافظ بسرعة حصر المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، بحيث يتم تقديم كل سبل المساعدة لهم ، محذراً من التعامل السيئ مع المواطنين ومؤكداً انه سيتم تقييم أداء كل موظف بالبرنامج اعتباراً من اليوم ، مشددا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع المقصرين .
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