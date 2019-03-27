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محافظة الإسكندرية تحتفل مساء السبت القادم بـ"ساعة الأرض"

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:32 ص
محافظة الإسكندرية تحتفل مساء السبت القادم بـ"ساعة الأرض" الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تحتفل مساء السبت القادم 30 مارس الجاري بـ " ساعة الأرض ‪ Earth Hour "  ‬،وذلك تزامنا مع الحدث البيئى العالمى ،الذي تشارك فيه معظم دول العالم ، بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة بدءا من الساعة 8.30 مساءا حتى 9.30 مساءا ، ويتم الإحتفال به فى السبت الأخير من شهر مارس ، لافتا إلى أن اختيار هذا التوقيت لقربه من موعد الاعتدال الربيعي لكوكب الأرض ، والهدف الرئيسي منها مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى ، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، كما يعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات لحماية البيئة ‪ .‬
 
وأوضح قنصوة أنه سيتم تنفيذ فاعلية الإحتفال ساعة الأرض‪  Earth Hour ‬بإطفاء الإنارة الخارجية ،وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة ، بدءا من الساعة 8.30 حتى 9.30 ، مساء السبت القادم في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة ، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى ، وغيرها من الأماكن غير الحيوية في هذا التوقيت خاصة المستشفيات والجهات الحساسة والأمنية ، مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يطفئ أكثر من 350 مكانا شهيرا حول العالم أضواءه للاحتفال بهذه المناسبة ، بما فى ذلك برج إيفل بفرنسا وناطحة سحاب إمباير ستيت فى نيويورك‪.‬
 
وأضاف المحافظ ، أن احتفالية " ساعة الأرض‪  Earth Hour" ‬، دعوة للجميع للمشاركة بشكل آمن و سليم تماماً، و عدم إطفاء أي أضواء وأجهزة يترتب عليها أخطار بأي شكل سواء على الأفراد أو الاماكن العامة أو الخاصة ، ومن المهم أن لا يكون أي فرد أو مكان في وضع غير آمن ، ويجب على الجميع أن يضعوا السلامة أولاً قبل اتخاذ أي قرار بإطفاء الأضواء أو الأجهزة الكهربائية
 
يذكر أن "ساعة الأرض" هي حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة)، وهو اكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية ، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس، وكانت مدينة سيدني الأسترالية هي أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007 ، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة ، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا ، وكانت "دبي" المدينة العربية الأولى التي شاركت في هذه الفعالية عام 2008، وتبعتها القاهرة  فى عام 2009 حيث تم اطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها ، ثم تبعتها الرياض عام 2010 .
 
 

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