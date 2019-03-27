قوافل تموينية ومهرجان رياضى وأنشطة فنية بقرية الروضة فى ملوى بالمنيا

بدأت محافظة المنيا، في تنفيذ برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية بقرية الروضة بمركز ملوي والتي تستمر على مدار 3 أيام لنشر قيم المواطنة وقبول الآخر ودعم الولاء والانتماء، ضمن الخطة التي أطلقتها المحافظة بالتزامن مع الأحتفال بعيدها القومى الـ 100 ، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجاً موزعة على مراكز المحافظة التسع وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

وأوضح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن تلك الأنشطة تأتى في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كافة المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.

من جانبه، تابع العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ملوي الأنشطة والفعاليات التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الروضة والتي شملت مهرجان رياضي للأطفال من أبناء القرية يضم " كرة القدم ، تنس الطاولة ، شد حبل ، كراسي موسيقية" ، كما تفقد رئيس المركز الأنشطة الرياضية والفنية التي تقدمها مديرية التربية والتعليم لتنمية مهارات الطلاب واكتشاف المواهب.

وأوضح رئيس المركز أن الفعاليات تلقى قبولا من المواطنين الذين أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للحكومة التى تسعى جاهدة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدمة لائقة ، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانيات بما يساهم في إنجاح خطة المحافظة وتحقيق الأهداف المنشودة إعلاءاً لمصلحة المواطنين في المقام الأول.

وتواصل مديرية التموين جهودها في توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ المتحركة للتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء التجار، فيما تنظم مديرية التضامن الاجتماعي قوافل علاجية وندوات للتوعية بالإضافة إلى التسديد عن الغارمات وتوزيع مساعدات عينية على الأيتام من أبناء القرية، فيما يقوم فرع المجلس القومي للمرأة باستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات المعيلات والفقيرات من أبناء القرية ، توفيراً للوقت والجهد.

كما تنظم جامعة المنيا قوافل متكاملة " صحية ، بيطرية، زراعية ، تجميل".

يذكر أن، الجهات المشاركة في تنظيم تلك الأنشطة جامعة المنيا ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والثقافة ومكتبة مصر العامة والمجلس القومي للمرأة، وعدد من الجمعيات الأهلية.