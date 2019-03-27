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فوز مصر برئاسة اللجنة الفرعية للمحيطات فى أفريقيا التابعة لليونسكو

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:35 م
فوز مصر برئاسة اللجنة الفرعية للمحيطات فى أفريقيا التابعة لليونسكو إيهاب بدوى سفير مصر لدى فرنسا
أ ش أ
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أسفرت انتخابات اللجنة الفرعية لإفريقيا التابعة للجنة المحيطات الدولية باليونسكو IOC AFRICA اليوم عن إعادة انتخاب مصر لرئاسة اللجنة الفرعية، ممثلة فى الدكتور/ محمد سعيد الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومى للمصايد وعلوم البحار، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفرعية التى انعقدت فى مدينة نيروبى الكينية خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز نيجيريا ومدغشقر والسنغال بمنصب نواب الرئيس.


وقد قام السفير إيهاب بدوى، سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو بتوجيه الشكر لوفدى المغرب وتونس الدائمين لدى اليونسكو على ما قاما به من سحب مرشحيهما ومساندة الترشيح المصرى لرئاسة اللجنة، وذلك على خلفية تطلع مصر لإستضافة "مؤتمر عموم إفريقيا المعنى بالعلوم والتكنولوجيا البحرية" خلال عام 2020، وهو المؤتمر العلمى الأهم فى القارة الإفريقية خلال العقد الحالى فيما يخص علوم البحار والمحيطات، وما يتطلبه ذلك من أهمية استمرار الرئاسة المصرية للجنة الفرعية المسئولة عن تنظيم ذلك المؤتمر القارى رفيع المستوى.


جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA) هى هيئة فرعية حكومية دولية تابعة للجنة الحكومية الدولية للمحيطات باليونسكو، وهى مسؤولة عن تعزيز التعاون الإقليمى و الدولى فى القارة الإفريقية فيما يتعلق بتطوير وتنسيق البرامج العلمية والبحثية البحرية وأنظمة مراقبة المحيطات وتنمية القدرات.


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