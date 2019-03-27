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غدًا.. "طب بنات الأزهر" تفتتح مؤتمرها السنوى حول الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الباطنة

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:42 م
غدًا.. "طب بنات الأزهر" تفتتح مؤتمرها السنوى حول الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الباطنة الدكتورة خليدة الرفاعي أستاذ ورئيس قسم الباطنة
كتب لؤى على
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يفتتح قسم أمراض الباطنة العامة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمره العلمي السنوى، الذى يتناول الجديد والحديث حول التشخيص والعلاج في تخصص أمراض الباطنة العامة، غدا الخميس.
 
وقالت الدكتورة خليدة الرفاعي، أستاذ ورئيس قسم الباطنة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور أشرف عطية، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.
 
ويتم الافتتاح بحضور الدكتورة نيرة مفتاح، عميدة الكلية، والدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة مريم أبو شادي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث. 
 
وأعلنت الرفاعي أن المؤتمر يشترك فيه نخبة من الجامعات المصرية والجمعية المصرية للمناعة الإكلينيكية والروماتيزم والجمعية المصرية لأمراض الباطنة وجمعية الجهاز الهضمي والكبد، مشيرة إلى أن المؤتمر يحتوي على 12 محاضرة علمية، بجانب تنظيم العديد من ورش العمل، على مدار ثلاثة أيام مدة المؤتمر.
 
ويتناول المؤتمر كيفية التشخيص المبكر لمرض الروماتويد وخطة علاجه الحديثة حسب المعايير العالمية، وكيفية استخدام أشعة الموجات فوق الصوتية لتشخيص ومتابعة الحالات المرضية لمرضى هشاشة العظام الناتجة عن استخدام أدوية الكورتيزون، وكيفية الوقاية منها وعلاجها، بجانب تناول العلاقة بين السمنة والسرطان وكيفية الوقاية منها، إضافة إلى بحث مرحلة ما قبل المرض السكرى وطريقة الوقاية من حدوث المرض في النوع الثاني من مرض السكر، وتنشيط الالتهاب الكبدي بفيروس ب وكيفية الوقاية والعلاج، وسرطان القولون الوراثي وطرق الاكتشاف المبكر له للحد من مضاعفات ذلك، وتأثر الكلى في حالات هبوط القلب وكيفية علاجها.
 
كما تتناول ورش العمل بالمؤتمر تدريب الأطباء على كيفية استخدام الأشعة فوق الموجات الصوتية لتشخيص أمراض المفاصل ومتابعة علاجها واستخدام مناظير الجهاز الهضمي في التشخيص والعلاج.
 
وأوضحت رئيس قسم الباطنة العامة أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الجديد والحديث في مجال علاج وتشخيص مختلف أمراض الباطنة، بجانب تدريب وتأهيل الأطباء من خلال الاطلاع على أحدث وسائل التشخيص والعلاج لمختلف أمراض الباطنة، إضافة إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والمهارى لشباب الأطباء من خلال التواصل المثمر بين جامعة الأزهر وباقي الجامعات المصرية، والتواصل البنّاء بين قسم الباطنة طب بنات الأزهر وأقسام الباطنة في الكليات المناظرة بالجامعات المصرية.
 
يشارك في المؤتمر العديد من أساتذة الباطنة بكليات طب الأزهر، بجانب مشاركة العديد من الأطباء في الجامعات المصرية، وأطباء مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.
 
 
 

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