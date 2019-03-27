عميد علوم حلوان: الكلية نشرت 74% من البحوث المنشورة دوليا على مستوى الجامعة

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان ورشة عمل بعنوان "التطورات الحديثة في فيزياء التصوير الطبي: التبادل العلمي بين مصر واليابان" وبدعم من صندوق العلوم والتكنولوجيا وذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بدعم وتطوير العمل الطبي وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.



وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات وورش العمل العلمية في تنمية وزيادة الوعي الثقافي والعلمي لدى الطلاب والباحثين، والعمل على إبراز الدور التطبيقي لعلم الفيزياء واستعراض المستجدات الحديثة في هذا المجال، ولاطلاع المهتمين في هذا المجال على أحدث التطورات العالمية والمحلية في مجالات الفيزياء الطبية، حيث تسهم ورشة العمل هذه في إبراز أهمية التطورات الحديثة في مجال فيزياء التصوير الطبي وانعكاسها على المجتمع المحيط.



وأكد رئيس الجامعة ضرورة تسخير الذكاء الاصطناعي لتقديم رعاية صحية متميزة وإتاحة الفرصة للكوادر الطبية والفنية للاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية والتعرف على أحدث المبتكرات في هذا القطاع الحيوي.



وقدم الدكتور ماهر حلمي عميد كلية العلوم الشكر لقسم الفيزياء على تقديمه لورشة العمل هذه والتي تشتمل على جانب عملى تطبيقى، مؤكدا أن ورشة العمل تهدف إلى تفعيل دور الفيزياء الطبية والطب النووى واستعراض الجديد فى تكنولوجيا الأجهزة المستخدمة فى هذا المجال والتطور فى علم الأدوية والجديد فى التشخيص والعلاج الاشعاعى خاصة أن هذه المجالات مرتبطة بصحة الفرد والمجتمع، حيث يتم تقديم هذه الموضوعات وورشة العمل من خلال أساتذة متخصصون من جامعة طوكيو"اليابان"، ومراكز البحوث المصرية والمستشفيات الجامعية.



وأشار عميد كلية العلوم إلأى أن الكلية تواكب كل ما هو جديد فى العلوم بحيث تم إنجاز 74%من البحوث الدولية التى تم نشرها على مستوى جامعة حلوان ونأمل أن يتم زيادة أبحاثنا التطبيقية بفضل جهود الأساتذة ودعم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة .



وجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من عدد من مشروعات الخطة الإستراتيجية بالكلية مثل مشروع تطوير معامل الطلاب المركزية وتطوير معمل الأبحاث المركزى وإنشاء معمل للبيئة النباتية ومعمل أبحاث للمنتجات الطبيعية ومعمل لإنتاج الطاقة من الطحالب واستكمال الوحدات الداعمة لمنظومة الجودة وذلك للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية.