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على طريقة "أوبر".. التوك توك الهندى يصل المملكة المتحدة

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:40 م
على طريقة "أوبر".. التوك توك الهندى يصل المملكة المتحدة التوك توك
كتبت رباب فتحى
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اهتمت وسائل الإعلام الاجتماعية بتسليط الضوء على وصول خدمة "أولا" للنقل والمواصلات إلى المملكة المتحدة، حيث تطلق الشركة خدمة توصيل فى ليفربول من خلال وسيلة النقل العام الأكثر شيوعا فى الهند وهى "التوك توك".
 
 
وقال موقع "ذا نيوز مينيت"، إنه تم إطلاق أسطول من سيارات Bajaj وPiaggio autorickshaws الخضراء اللامعة فى 22 مارس في ليفربول، وقيل إن الشركة عرضت على العملاء ركوب عربات مجانية فى اليوم الأول حول مركز مدينة ليفربول. يمكن اعتبار ذلك جزءًا من محاولة "أولا" لمواجهة أكبر منافس لها، أوبر، على المستوى العالمى.
 
 
وفقًا لتقرير نُشر في LiverpoolEcho.uk ، فإن إدخال التوك توك إلى ليفربول كان جزءًا من إطلاق خدمة الشركة فى المملكة المتحدة.
 
 

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