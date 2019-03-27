على طريقة "أوبر".. التوك توك الهندى يصل المملكة المتحدة

كتبت رباب فتحى

اهتمت وسائل الإعلام الاجتماعية بتسليط الضوء على وصول خدمة "أولا" للنقل والمواصلات إلى المملكة المتحدة، حيث تطلق الشركة خدمة توصيل فى ليفربول من خلال وسيلة النقل العام الأكثر شيوعا فى الهند وهى "التوك توك".

وقال موقع "ذا نيوز مينيت"، إنه تم إطلاق أسطول من سيارات Bajaj وPiaggio autorickshaws الخضراء اللامعة فى 22 مارس في ليفربول، وقيل إن الشركة عرضت على العملاء ركوب عربات مجانية فى اليوم الأول حول مركز مدينة ليفربول. يمكن اعتبار ذلك جزءًا من محاولة "أولا" لمواجهة أكبر منافس لها، أوبر، على المستوى العالمى.

'Tuk Tuks (Auto) Now In The United Kingdom'



India's most common mode of public transport has reached the #UnitedKingdom. Thanks to Indian ridehailing service, #Ola for making its entry in the UK market. #OlaLiverpool ##OlaCabs pic.twitter.com/EVZU6xti0n — newsblunt (@newsbluntmedia) March 26, 2019

وفقًا لتقرير نُشر في LiverpoolEcho.uk ، فإن إدخال التوك توك إلى ليفربول كان جزءًا من إطلاق خدمة الشركة فى المملكة المتحدة.