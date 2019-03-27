عاطلان وراء خطف 12 حقيبة من المواطنين بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطلين لاتهامهما بخطف حقائب المواطنين بمدينة 6 أكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 12 حقيبة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر إلى تورط عاطلين في خطف حقائب المواطنين باستخدام دراجة بخارية.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بخطف 12 حقيبة، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.