video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب أولى ثانوى: بدأنا اختبار الجغرافيا على التابلت.. والمنصة تعمل دون عطل

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:07 ص
طلاب أولى ثانوى: بدأنا اختبار الجغرافيا على التابلت.. والمنصة تعمل دون عطل الامتحانات الإلكترونية
كتب ــ محمود طه حسين
إضافة تعليق

أكد طلاب بالصف الأول الثانوى بدء امتحان مادة الجغرافيا صباح اليوم على التابلت فى المدارس، مؤكدين أن المنصة تعمل حتى الآن دون عطل.

وقال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن زملاءه فى المدرسة يؤدون امتحان مادة الجغرافيا على التابلت ومن خلال التليفونات المحمولة، وأن المنصة تعمل دون عطل قائلا:" المنصة تعمل عشرة على عشرة".

وأوضح الطالب أن الجميع يؤدى الامتحان حتى الآن دون أى أعطال أو مشكلات والأمور تسير بشكل طبيعى.

فى السياق ذاته، شكا بعض الطلاب من صعوبة فى تحميل الامتحان أو الدخول عليه، حيث أكدت إحدى طالبات الصف الأول الثانوى أنها دخلت على الامتحان وقبل الانتهاء منه أغلقت الصفحة دون سبب ولا تستطيع الدخول مرة أخرى.

جدير بالذكر، أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى 4 أبريل المقبل، ويؤدى الطلاب امتحاناتهم اليوم فى مادة الجغرافيا.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم متابعة أى مشكلات من خلال غرفة عمليات للتعامل معها فورا .

2
 
5
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب أولى ثانوى يواصلون أداء الامتحان الإلكترونى لليوم الرابع على التوالى

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى ترم اول

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة