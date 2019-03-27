صور.. 500 ألف مواطن بالشرقية محرمون من مياه الشرب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه كلف رئيس شركة مياه الشرب بحل المشكلة كما كلف رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بإرسال سيارات المركز محملة بمياه نظيفة للأهالى، وذلك بعدما طالب المئات من أهالى قرى وحدة الفرايحة المحلية التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية، وتوابعها الدكتور ممدوح رسلان رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بتوصيل مياه الشرب لهم التي يعانى الأهالى من انقطاعها لعقود طويلة.

وأكد اللواء شريف إبراهيم فارس رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية، أنه تم تأجيل إنشاء محطة أبو طاحون التي سوف تغذي المنطقة لحين تشغيل محطة البكارشة والتى تساهم بشكل كبير فى حل أزمة مياه الشرب، لافتا إلى أن المنطقة تصلها مياه الشرب بالتناوب



وأعرب الأهالى عن أملهم في أن يصل صوتهم للمسئولين وأن يسارعوا في تشغيل محطة أبو طاحون التى تم تأجيل العمل بها لعام 2027، رغم أنها كانت الأمل الوحيد لوصول كوب ماء نظيف لهم.



وقال محمد على على من أهالى قرية إبراهيم حسن، أن أهالى جموع القرى تعانى من نقص مياه الشرب التى تنقطع لشهور كاملة وهم قرى إبراهيم حسن وتوابعها وقرية حنورة وتوابعها وقرية الفرايحة وتوابعها وقرية عبس والأمير وتوابعها وقرية أبو طاحون وتوابعها والذين يتبعون الوحدة المحلية بالفرحة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.



وقرية الرست وتوابعها الذين يتبعون وحدة صان الحجر البحرية مركز صان الحجر ، والذين يحوزون أكثر من 500 ألف نسمة محرومون من شرب مياه شرب نظيفة بل يضطرون لشرب المياه من فناطيس المياه الغير صالحة للشرب ومجهولة المصدر.



وأضاف أننا نعمل باليومية لنشتري بها مياه الشرب بدلا من ان نشترى مأكل وملبس لأولادنا وبلغ سعر متر المياه 70 جنيه لا يكفى الأسرة إلا يومين فقط بما يعادل فى الاسبوع 4 لتر بتكلفة 280 جنيه مياه شرب فقط رغم أن معظم أهالي هذه القرى يعمل باليومية وليس لهم دخل ثابت





وأضاف على المهدى السخرى من أهالى قرية حنورة أن مشكلة مياه الشرب أزلية، واستعصى حلها على المسئولين فبعد أن تقدمنا بالكثير من الشكاوى قررت شركة مياه الشرب أن تصل إلينا المياه من محطة ميت فارس التابعة لمحافظة الدقهلية، وبعد عام انقطعت المياه مرة أخرى، وظللنا فى معاناة حتى تم توصيل المنطقة على محطة تلراك ثم حجير المتواجدة بشمال الحسينية، وبعدها انقطعت المياه كعادتها وظلت معاناتنا مستمرة ولم يقدم المسئولين اى حلول جذرية لها.



وأضاف، أنه بعدما تم اعتماد إنشاء محطة لتحلية مياه الشرب بقرية أبو طاحون تغذى جميع القرى المحرومة تنفسنا الصعداء وعشنا فى أمل شرب أطفالنا كوب ماء نظيف، وتفاجأنا أن الشركة المنفذة تطلب خرائط مساحية ورفع مساحى للموقع فقمنا بتنفيذ مطالبهم على نفقاتنا الخاصة رغم ظروفنا الاجتماعية الصعبة



وأضاف سراج الدين عبد العظيم من قرية الفرايحة، أن الطامة الكبرى وقعت بعدما قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى تأجيل إنشاء المحطة حتى عام 2027 ليقع الخبر على مسامعنا بمثابة فقدان الحياة، رغم أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعلن عن تنفيذ 81 محطة تحلية مياه الشرب بأنحاء المحافظة ونسى وتجاهل تماما قرى الوحدة المحلية بالفرايحة مركز أولاد صقر وتوابعها والتي فاق عدد سكانها الـ 500 ألف نسمة وهم محرومون تماما من مياه الشرب لعقود طويلة.





وطالب جموع الأهالى رئيس مجلس الوزراء والدكتور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتوفير مياه الشرب لأهالى المنطقة والعدول عن قرار تأجيل إنشاء محطة تحلية ابو طاحون التى تغذى المنطقة وترحمهم من المعاناة المستمرة رحمة بهم وأسرهم





احد الاهالى يتضرر



ايصالات دفع على نفقة الاهالى



تابع المعاينة



خطاب الوحدة المحلية بالفرايحة لتخصيص الارض



عدد من الاهالى



محضر معاينة ارض المحطة



مذكرة للمحافظ لتخصيص الارض



معاينة الخط العكر للمحطة