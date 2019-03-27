صور .. وكيل تعليم كفر الشيخ توجه نصائح للمعلمين الجدد وتقرر عقد شهرى بالقيادات النسائية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،قاعات تدريب المعلمين الجدد الذين تعاقدتهم معهم المديرية للعمل بالمدارس ضمن الذين اجتازوا االإختبارات الإلكترونية.

ووجهت وكيل الوزارة عدد من النصائح للمعلمين عن كيفية التعامل مع الطلاب ، ونصحتهم بإجادة عملهم إضافة لضبط النفس،وحسن معاملة الطلاب،تينمية قدراتهم العلمية.

وقالت وكيل الوزارة،ليس عيباً في المعلم أن يؤجل الإجابة عن سئوال ، ولكن العيب أن يجيب المعلم عن سؤالاً بطريقة خاطئة ،ولا يخجل في البحث عن المعلومة في حالة عدم معرفتها ،ولا يجيب عن أسئلة يلقيها الطلاب عليهم لا يعرفونها بل يمهلهم بطريقة ذكية بعض الوقت للبحث عن المعلومة، بل يشجعهم للبحث معا عن كل المعلومات ذات الصلة بالسؤال.

وأضافت وكيل الوزارة، أن تلك الفترة لاختبار للمعلمين، فعليهم اثبات الذات بتعاونهم مع إدارة المدرسة ، وحسن معاملة الطلاب ، وإثبات قدراتهم العلمكية بالإضافة إبراز الجوانب الإيجالبية في أسلوبهم التربوي في تعاملهم داخل الفصل المدرسي ، مطالبة المعلمين بمشاركة إدارة المدرسة في أي مشكلة يواجهونها وفي حالة عدم إستجابة إدارة المدرسة فعليهم بالتدرج الوظيفي بالتوجه لمدير الإدارة وفي حالة عدم الإستجابة فمكتبها مفتوح للجميع ، مؤكدة أنها ستعقد لقاءً شهرياً بالمعلمين لمناقشة عدد من الموضوعات والإستماع إليهم.

وعلى جانب أخر القت الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة ،محاضرة بحضور القيادات النسائية بالإدارات التعليمية، وبالمدارس،لعرض نماذج قيادية يقتدين بها،وفضلت وكيل الوزارة خلال المحاضرة ،تعبير كل منهن عن المواقف الحياتية التي واجهتهن في أسرهن وفي عملهن لمواجهة المصاعب وحل المشكلات .

وأكدت وكيل الوزارة ،أن هناك عدد كبير من القيادات النسائية في مجتمعنا المصري، كالن لهن أثر كبير على حياة الشعب المصري ،ولكن على كل السيدات أن تعبر عن مواقفهن الحيالية التي اثبتت خلالها عن موقفها البطولي في مواجهة مصاعب الحياة سواء مواقف مرتبطة بأسرهن أو مرتبطة بعلاقتهن بالأخرين،مشيرة إلى أنها ستعقد لقاء شهري بهن لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا العامة سواء خاصىة بالعملية التعليمية أوبتبني مشاريع تعود بالنفع على الأسر .

وقالت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،إن المديرية حققت 4 مراكز أولى على مستوى الجمهورية في التعليم الفني " تجاري ، فندقي ، زراعي " في مسابقة أوائل الطلاب ، مؤكدة أن التعليم التجاري فاز بالمركز الأول جمهوري في مسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية، كما فاز التعليم الفندقي بالمركز الأول جمهوري في مسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.

وأضافت وكيل الوزارة، كما حصل على المراكز الأولى جمهوري في التعليم الزراعي ،كما حصلت مديرية التربية والتعليم على المركز الاول على مستوى الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم المستوى الأول القرآن كاملاً،والمستوى الثاني 20 جزئاً .