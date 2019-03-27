صور.. محافظ بنى سويف يتفقد أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين الحيوية

بنى سويف - هانى فتحى

أجرى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف جولة مسائية بعدد من الشوارع والميادين بمدينة بنى سويف، سيرًا على الأقدام فى ساعة متأخرة من مساء أمس وحتى الثالثة فجر اليوم، للوقوف على الحالة العامة للنظافة، ومتابعة أعمال التطوير التى تقوم بها اللجنة التى أمر بتشكيلها لرفع كفاءة الميادين والشوارع، ضمن خطة المحافظة العاجلة لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة،وتسهيل الحركة المرورية، ومنع التكدس والزحام

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارى تنفيذها بكوبرى المشاة محيى الدين وكوبرى مشاه ميدان حارث، وشملت الأعمال رفع كفاءة وتجميل للكبارى، ووجه المحافظ بتنفيذ بعض من الملاحظات التى تضمن الحفاظ على الشكل الحضارى للكبارى التى تمثل حلقة وصل بمناطق حيوية تشهد كثافة مرورية من السيارات والمشاة.

كما تابع المحافظ أعمال التجميل الجارى تنفيذها بكبارى: العلوى على النيل وحارث والسادات من خلال تركيب جداريات بديلة للحواجز الحديدية، وتحتوى على لمسات جمالية وحضارية، حيث وجه بمراجعة أعمدة الإنارة بالكبارى وتوفير الإضاءة اللازمة.

وانتقل المحافظ لتفقد أعمال تطوير البوابة الجنوبية للمحافظة بين مدينة ببا ومدينة بنى سويف، والذى يشمل عددًا من الأعمال الفنية والهندسية والمرورية، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى للبوابة، حيث وجه المحافظ بعدم السماح مرة أخرى للتعدى على حرم الطريق والبوابة بالإشغالات، مع الحفاظ على المنطقة نظيفة ورفع أية مخلفات أولاً بأول، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية للبوابات والمداخل والميادين والشوارع الرئيسية للحفاظ على مظهرها الحضارى المطلوب كواجهة للمحافظة وصورتها الحضارية.

وشملت الجولة عددا من الشوارع والميادين ،حيث تجول المحافظ مترجلا بشوارع صلاح سالم وصفية زغلول ومحيى الدين وأرض المحلج، وشارع بورسعيد ،حتى ميدان المحطة، حيث وجه ببعض الملاحظات التى طالب بإعداد تقرير بها لسرعة تلافيها مثل الإشغالات والإعلانات المخالفة

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان محطة السكة الحديد بمدينة بنى سويف،ويشمل التطوير إعادة تخطيطه مع مراعاة خلق محاور مرورية جديدة، وفتح الحارات التى تم اغلاقها بمحيط الميدان خلال السنوات الماضية، والتى سببت إعاقة فى الحركة المرورية، ويجرى تنفيذ تصور مميز لتصميم شكل جمالى بالميدان لإضفاء الشكل الحضارى عليه،وعمل ساحة انتظار للسيارات (باركينج) ،والتى ستعتبر تيسيرا على المسافرين وموردا ماليا للوحدة المحلية.

رافق المحافظ فى جولته كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بنى سويف ،والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل.



















