video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. طب بنات الأزهر تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطبيبات الماليزيات

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:28 م
صور.. طب بنات الأزهر تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطبيبات الماليزيات احتفالية تخريج الدفعة الخامسة من طبيبات ماليزيا
كتب ــ لؤى على
إضافة تعليق
 
نظمت كلية طب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم، احتفالية كبرى لتخريج الدفعة الخامسة من طبيبات ماليزيا، برعاية، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عطية، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع المستشفيات.
 
وحضر الاحتفال السفير محمد حنيف بن عبد الرحمن، سفير ماليزيا بالقاهرة، والمستشار الثقافي والتعليمي بالسفارة إيزال بن أنوال، والدكتورة نيرة حسن مفتاح، عميدة الكلية، والدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مريم أبوشادي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أميمة حسن، المشرفة على البرنامج الماليزي بطب بنات الأزهر، والدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمود صديق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأسر الخريجات الماليزيات. 
 
و أكدت عميدة الكلية أنهن كن يعاملن المعاملة اللائقة بهن كسفراء للأزهر وسفراء للإسلام؛ وأن جميع الطالبات أمانة بين أيدينا نقوم بتدريبهن وتأهيلهن بمختلف العلوم الدينية والدنيوية، حتى يصرن نماذج طيبة مضيئة تليق بحمل أمانة واسم جامعة الأزهر، أعرق جامعات الدنيا.
 
يشار إلى أن عدد خريجات الدفعة الخامسة لعام 2019 هو 88 طبيبة ماليزية، وقد التحقن بالبرنامج التعليمي بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة في العام الدراسي 2013/2012.
 
ويحظى الطلاب والطالبات الوافدين باهتمام ورعاية خاصة من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الذي يؤكد في كل مناسبة أن الأزهر فخور بالطلاب الوافدين ويراهم نماذج مضيئة، وسفراء للمؤسسة في شتى بقاع العالم، يحملون ويبلغون منهجه ورسالته الوسطية للعالم، حيث يدرس في جامعة الأزهر وافدين من أكثر من 112 دولة من مختلف دول العالم تمثل جميع القارات، ويلقى هؤلاء الطلاب الذين يقترب عددهم من 40 ألف طالب وطالبة عناية خاصة كونهم سفراء للازهر الشريف فى بلادهم.
 
IMG-20190327-WA0010
 

 

IMG-20190327-WA0011
 

 

IMG-20190327-WA0012
 

 

IMG-20190327-WA0013
 

 

IMG-20190327-WA0014
 

 

IMG-20190327-WA0015
 

 

IMG-20190327-WA0016
 

 

IMG-20190327-WA0017
 

 

IMG-20190327-WA0018
 

 

IMG-20190327-WA0019
 

 

IMG-20190327-WA0020
 

 

IMG-20190327-WA0021
 

 

IMG-20190327-WA0022
 

 

IMG-20190327-WA0023
 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الأزهر: سنقاضى كل من روج شائعة اختفاء طالبة أسيوط ومقتلها

​جامعة الأزهر تثمن قرار النائب العام بفتح باب التحقيق في شائعات أسيوط

الازهر الشريف

ماليزيا

الطلاب الوافدين




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة