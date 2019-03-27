صور.. طب بنات الأزهر تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطبيبات الماليزيات

كتب ــ لؤى على

نظمت كلية طب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم، احتفالية كبرى لتخريج الدفعة الخامسة من طبيبات ماليزيا، برعاية، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عطية، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع المستشفيات.

وحضر الاحتفال السفير محمد حنيف بن عبد الرحمن، سفير ماليزيا بالقاهرة، والمستشار الثقافي والتعليمي بالسفارة إيزال بن أنوال، والدكتورة نيرة حسن مفتاح، عميدة الكلية، والدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مريم أبوشادي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أميمة حسن، المشرفة على البرنامج الماليزي بطب بنات الأزهر، والدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمود صديق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأسر الخريجات الماليزيات.

و أكدت عميدة الكلية أنهن كن يعاملن المعاملة اللائقة بهن كسفراء للأزهر وسفراء للإسلام؛ وأن جميع الطالبات أمانة بين أيدينا نقوم بتدريبهن وتأهيلهن بمختلف العلوم الدينية والدنيوية، حتى يصرن نماذج طيبة مضيئة تليق بحمل أمانة واسم جامعة الأزهر، أعرق جامعات الدنيا.

يشار إلى أن عدد خريجات الدفعة الخامسة لعام 2019 هو 88 طبيبة ماليزية، وقد التحقن بالبرنامج التعليمي بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة في العام الدراسي 2013/2012.

ويحظى الطلاب والطالبات الوافدين باهتمام ورعاية خاصة من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الذي يؤكد في كل مناسبة أن الأزهر فخور بالطلاب الوافدين ويراهم نماذج مضيئة، وسفراء للمؤسسة في شتى بقاع العالم، يحملون ويبلغون منهجه ورسالته الوسطية للعالم، حيث يدرس في جامعة الأزهر وافدين من أكثر من 112 دولة من مختلف دول العالم تمثل جميع القارات، ويلقى هؤلاء الطلاب الذين يقترب عددهم من 40 ألف طالب وطالبة عناية خاصة كونهم سفراء للازهر الشريف فى بلادهم.