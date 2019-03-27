صور.. "سيد" مصاب بضمور بخلايا المخ ويعانى من شلل ويحتاج لكرسى كهربائى

الوادى الجديد – فريق المحافظات

"سيد مرعى" ابن قرية غرب الموهوب بالداخلة يبلغ من العمر 15 سنة ومصاب بشلل رباعى، نتيجة ضمور فى الخلايا، ويعيش ظروف غير انسانية وأمنيته أن يكون لديه كرسى كهربائى يساعده فى الحركة حتى يخفف العبء عن والدته التى تقوم بحمله دوما من مكان لآخر.

ويعتمد سيد على والدته التى تتكفل به بعد وفاة والدته منذ سنوات على الرغم من سوء الحالة المعيشية للأسرة، إلا أن والدته تعمل جاهدة لتوفير تكاليف علاجه والحفاضات الصحية وكافة متطلباته بالإضافة لشقيق له يبلغ من العمر 11 عاما.

ورصدت عدسة اليوم السابع جانب من معاناة الطفل المريض والذى لا يستطيع الحركة ويظل ملقى على الأرض حتى تقوم والدته بنقله من مكان لآخر، حيث تعيش الأسرة فى مسكن تابع لمشروع سترة الخيرى والذى تنفذه إحدى المؤسسات الخيرية لصالح الغير قادرين بالمحافظة.

تقول والدة الطفل سيد، أنها أرملة وكانت تعيش فى منزل قديم ومتهالك وحصلت بعدها على وحدة سكنية فى مشروع سترة، وتقوم حاليا بالانتقال إليها ولديها طفلان الأكبر "سيد" المريض بضمور فى الخلايا ولا يستطيع الحركة، وتتمنى أن يدعمها أهل الخير بمنحه كرسى كهربائى يوفر عنها مشقة حمله ونقله، كما يحول دون إصابة نجلها بقرح الفراش نتيجة بقائه لساعات طويلة فى نفس مكانه دون حركة وهو ما يصيبها بألم نفسى شديد عندما تشاهده يتألم من ذلك.

وتضيف والدة سيد، أن ابنها يستطيع التحدث ولديه درجة جيدة من الفهم والوعى ويستطيع التعامل مع الكرسى الكهريائى فى انتقالاته، مؤكدة على أن ظروفها المادية السيئة حالت دون استكمال علاج نجلها، على الرغم من أنها لا تدخر جهدا فى توفير النفقات الكاملة لابنها بدعم من أهل الخير.

للنواصل مع الحالة المرضية على الرقم التالى 01279198621



سيد مصاب بضمور بخلايا المخ (2)



سيد مصاب بضمور بخلايا المخ (4)



سيد مصاب بضمور بخلايا المخ (5)



سيد مصاب بضمور بخلايا المخ (7)