صور.. "الحاجة نوال" حكاية سيدة بسوهاج تطالب بمعاش وعلاجها على نفقة الدولة

سوهاج – عمرو خلف

داخل منزل صغير مسقوف بالخشب وبداخله بعض المقتنيات القديمة بقرية سفلاق بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، تعيش سيدة مريضة حياة صعبة مع زوجها وأبنائها فهى تعانى من مرض السكر والضغط وخشونة بالركبة وتحتاج إلى العلاج، بينما لا يعمل زوجها والذى يبلغ من العمر 65 سنة، وقد تراكمت عليها الديون حتى وصلت 5 آلاف جنيه بعد قيامهما بتجهيز ابنتهما، بالإضافة إلى عدم حصول الزوج على معاش.

نوال على وزوجها ثابت عبد الحميد 65 سنة يعيشان حياة صعبة وخاصة بعد تراكم الديون على الأسرة ولا يوجد لديهما أى مصدر دخل، مما جعل الزوجة تنتظر المساعدات، بالإضافة إلى شرائها العلاج بعد إصابتها بمرض السكر والضغط وخشونة على الركبة وتحتاج إلى علاجها على نفقة الدولة، خاصة وأنها لا تقوى على شراء العلاج وتحتاج إلى مساعدة أهل الخير فى سداد ديونها.

التقى "اليوم السابع " الزوجة نوال على 47 سنة حيث قالت أنها تعيش مأساة حقيقية بعد تراكم الديون على الأسرة بعد جهاز ابنتها وزواجها وليس لديها أى مصدر دخل فقد كان زوجها يحصل على معاش تكافل وكرامة، ومنذ عامين تم إيقاف المعاش بدون أى أسباب وزوجها لا يعمل حيث لا يقوى على العمل بسب كبر سنه ولديهم 3 أبناء لا يجدون من يساعدهم وخاصة وأنها تشترى علاجا بسبب مرضها وتقوم بالاقتراض لشرائه.

وتواصل الزوجة حديثها قائلة: أن الأسرة تنتظر المساعدة حيث لا يوجد أى مصدر دخل فقد قامت إحدى الجمعيات الخيرية منذ فترة بسقف المنزل من الخشب لضيق الحال، مطالبة المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج بعلاجها على نفقة الدولة وشراء العلاج لها والجمعيات الخيرية والتضامن الاجتماعى بسداد الديون وصرف المعاش لزوجها مرة أخرى ومساعدتها ماديا عن طريق الجمعيات الخيرية وأهل الخير.

للتواصل ت رقم 01288029185