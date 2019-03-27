صور.. أغانى ومسرحيات ودبكة فى يوم استعراض نشاط طلبة الإعدادية بالعريش..فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

قدم طلبة مدرسة الشهيد رفيق عزت الاعدادية بنين بالعريش اليوم، استعراضات منوعة فى يوم عرض الانشطة المدرسية، تنوعت مابين أغانى ومسرحيات وفنون الدبكة السيناوية وفقرات رياضية، بحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ويسرى جاسر مدير إدارة العريش التعليمية، وقيادات رسمية وشعبية ومجالس الأمناء وأولياء أمور.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن ماشهدته المدرسة من استعراضات منوعة يشير لتقدم مدارس المحافظة وتحديها كل صعب وتميز المعلمين فى إخراج مواهب الطلبة.

وأشار نبيل مصبح مدير المدرسة ، إلى أنها شيدت فى خمسينيات القرن الماضى وكانت عبارة عن مبنى أهلى مؤجر، وبعد انتصار اكتوبر عام 1973 م ،وعودة سيناء لمصر تم بناء المقر الحالى، وافتتحت رسميا عام 1982، وبها 16 فصلا بكثافة 30 طالب فى ذاك الوقت.

وقال سالم شبانه ، منسق الأحتفال، أنه يجسد قدرة الطلبة على استخراج مواهبهم والتعبير عنها ، لافتا إلى أن الفقرات تضمنت أغنية تعظيم سلام أداها كورال المدرسة، واستعراض لفريق الكشافة ، وعرض كرة السلة وفريق الكارتيه، واداء الطالب محمد ناصر اغنية حلوة بلادى السمرة، و عشان خاطرك يا بلدى، واداء الطالب يوسف محى اغنية صباح الخير ياسينا، ويالى رايح على سينا، وأداء فقرة الدبكة السيناوية واسكتش مسرحى بعنوان شبح الامتحان .

واختتمت الفعاليات بتكريم المتميزين من المعلمين والطلبة والأمهات المثاليات ، وإهداء درع المدرسة لقيادات التربية والتعليم .