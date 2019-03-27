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شكرى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى تطورات القضية الفلسطينية

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:09 م
شكرى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى تطورات القضية الفلسطينية شكرى وبولتون
كتب أحمد جمعة
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واصل سامح شكري وزير الخارجية سلسلة اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى واشنطن بلقاء اليوم الثلاثاء مع "جون بولتون" مستشار الأمن القومي الأمريكي، حيث تم تناول الجوانب المختلفة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المباحثات خلال لقاء شكري وبولتون تركزت على الأزمات المختلفة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ تناول الوزير شكري حتمية التوصل لحل لهذه القضية المركزية تقوم على أساس حل الدولتيّن وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 كما أعاد الوزير شكري التأكيد على الموقف المصري من اعتبار الجولان أرضاً عربية محتلة. وتناولت المباحثات كذلك التطرُق لسبل دعم التشاور الثنائي مع الولايات المتحدة لايجاد حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة، خاصةً في سوريا واليمن وليبيا، حيث استعرض الوزير شكري الجهود التي تقوم بها مصر من أجل مساعدة الأطراف الليبية المختلفة من أجل دعمها لتحقيق التوافق المنشود.


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