شاهد فى دقيقة.. ميسى يتفوق على نجوم دورى الأبطال قبل ربع النهائى

كتب ـ أحمد عصام

اقترب ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى من إنهاء دورى أبطال أوروبا، متصدرا قائمة هدافى البطولة، حيث ينفرد بصدارة الترتيب حاليًا، وتقاسم البرغوث الصدارة مع روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وجاء جدول ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا من اللاعبين المستمرين مع أنديتهم فى البطولة كالتالي..

ميسى 8 أهداف

دوسان تاديتش 6 أهداف

موسى ماريجا - بورتو - 6 أهداف

هارى كين - توتنهام - 5 أهداف

سيرجيو أجويرو - مان سيتى - 5 أهداف

ديبالا - يوفنتوس - 5 أهداف

ليروى سانى - مانشستر سيتى - 4 أهداف

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - 4 أهداف

جابريل جيسوس - مانشستر سيتى - 4 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 3 أهداف

ساديو مانى - ليفربول - 3 أهداف

جيسوس كورونا - بورتو - 3 أهداف

سترينج - مانشستر سيتى - 3 أهداف

عثمان ديمبلى - برشلونة - 3 أهداف

برناردو سيلفا - مانشستر سيتى - 3 أهداف

دافيد سيلفا - مانشستر سيتى - 3 أهداف

نيكولاس تاجليفيكو - أياكس - 3 أهداف