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شاهد فى دقيقة.. ميسى يتفوق على نجوم دورى الأبطال قبل ربع النهائى

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. ميسى يتفوق على نجوم دورى الأبطال قبل ربع النهائى ميسى
كتب ـ أحمد عصام
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اقترب ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى من إنهاء دورى أبطال أوروبا، متصدرا قائمة هدافى البطولة، حيث ينفرد بصدارة الترتيب حاليًا، وتقاسم البرغوث الصدارة مع روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وجاء جدول ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا من اللاعبين المستمرين مع أنديتهم فى البطولة كالتالي..

ميسى 8 أهداف

دوسان تاديتش 6 أهداف

موسى ماريجا - بورتو - 6 أهداف

هارى كين - توتنهام - 5 أهداف

سيرجيو أجويرو - مان سيتى - 5 أهداف

ديبالا - يوفنتوس - 5 أهداف

ليروى سانى - مانشستر سيتى - 4 أهداف

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - 4 أهداف

جابريل جيسوس - مانشستر سيتى - 4 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 3 أهداف

ساديو مانى - ليفربول - 3 أهداف

جيسوس كورونا - بورتو - 3 أهداف

سترينج - مانشستر سيتى - 3 أهداف

عثمان ديمبلى - برشلونة - 3 أهداف

برناردو سيلفا - مانشستر سيتى - 3 أهداف

دافيد سيلفا - مانشستر سيتى - 3 أهداف

نيكولاس تاجليفيكو - أياكس - 3 أهداف


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