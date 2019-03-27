شاهد تعيين محمد صلاح سفيراً لبنك الإسكندرية من قلب أنفيلد

تم تعيين محمد صلاح سفيراً رسمياً لبنك الإسكندرية، وتحدث صلاح فى مؤتمر صحفى باستاد الأنفيلد فى ليفربول عن طموحاته فى الورى الإنجليزى زمع المنتخب المصرى.

ووقع بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة انتيسا سان باولو، اتفاقية شراكة جديدة مع أيقونة كرة القدم العالمية اللاعب المصرى محمد صلاح ليكون سفيراً رسمياً للبنك، وذلك فى مؤتمر صحفى عقد باستاد أنفيلد الأسطورى بمدينة ليفربول بحضور النجم محمد صلاح، وكبار مسئولى بنك الإسكندرية.

حضر المؤتمر الصحفى دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وشريف لقمان، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة، ورامى طه، رئيس إدارة التسويق والعلاقات العامة، ورامى عباس، ومجموعة من كبار الإعلاميين و ممثلى القنوات التليفزيونية من مصر والعالم.

وعبر اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، عن سعادته بعقد الشراكة مع بنك الإسكندرية.