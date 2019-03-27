سول وواشنطن تتفقان على الإدارة المشتركة لأحد مستودعات القيادة بشبه الجزيرة الكورية

سول (أ ش أ)

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا بصورة مؤقتة على الإدارة المشتركة بينهم، لأحد مجمعات مستودعات القيادة الرئيسية فى زمن الحرب، والتى تسيطر عليها واشنطن فى شبه الجزيرة الكورية، وهو إجراء من المرجح أن يلقى بأعباء مالية جديدة على سول.

وأضافت المصادر- لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- "اتفق الطرفان على فكرة الاستخدام المشترك لمركز القيادة (تانجو)".

يُذكر أن سول وواشنطن كانا يناقشان كيفية إدارة مركز القيادة (تانجو) أو مركز قيادة مسرح العمليات فى الجو والبحر والبر فى مدينة سيونجنام الكورية الجنوبية بجنوب سول، وذلك خلال محادثاتهما المتعلقة بـ (اتفاق مركز القيادة) الذى يحدد الوضع القانونى لنحو 28 ألفا و500 من القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية، حيث أعربت واشنطن عن أملها المبدئى فى تسليم سول قيادة المستودعات القديمة منذ عقود.

من جهتها، اعترضت سول على فكرة إدارة المستودع بشكل أحادى، نظرا لتكاليف إصلاح وتحديث مرافقه ومعداته الباهظة إلى حد كبير، وفى الوقت الراهن لا تقوم سول بدفع تكاليف إدارة مركز القيادة، غير أن إبرام اتفاق مع واشنطن من أجل مشاركة تكاليف المستودع يعنى تقديم سول جزءا من فاتورة تكاليف إدارة المستودع.