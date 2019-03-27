الرئيسية أخبار عربية سماع دوى انفجارات فى محيط مطار حلب والمدينة الصناعية بسوريا الأربعاء، 27 مارس 2019 11:45 م قصف - أرشيفية كتب محمد جمال إضافة تعليق أعلن التلفزيون السورى، اليوم الأربعاء عن سماع دوى انفجارات فى محيط مطار حلب والمدينة الصناعية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. روسيا: على ترامب إخراج قواته من سوريا قبل مطالبتنا بالانسحاب من فنزويلا مقتل وإصابة 13 مدنيا بانفجار لغم بريف حلب شمالى سوريا سوريا: إعلان ترامب بشأن الجولان يكشف حقيقة المخطط ضد المنطقة مندوب روسيا بالأمم المتحدة: من السابق لأوانه الحديث عن انتهاء النزاع فى سوريا قصف سوريا أخبار عربية حلب س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117 وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري" نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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