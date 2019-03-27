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الأربعاء، 27 مارس 2019 11:47 م
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سماع دوى انفجارات فى محيط مطار حلب والمدينة الصناعية بسوريا

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:45 م
سماع دوى انفجارات فى محيط مطار حلب والمدينة الصناعية بسوريا قصف - أرشيفية
كتب محمد جمال
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قصف

سوريا

أخبار عربية

حلب




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