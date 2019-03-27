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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 27-3-2019

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:16 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 27-3-2019 اليورو - أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-3-2019، بشكل طفيف وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 19.46جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.5 جنيه للشراء

 19.64 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.4 جنيه للشراء

19.57 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.4 جنيه للشراء

19.56 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.43 جنيه للشراء

19.74 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.39 جنيه للشراء

19.54 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.45 جنيه للشراء

19.57 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.38 جنيه للشراء

19.56 جنيه للبيع


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