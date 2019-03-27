video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس بلغاريا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى والتوقيع على اتفاقيات تعاون

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:17 م
رئيس بلغاريا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى والتوقيع على اتفاقيات تعاون رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف
كتبت ــ رحاب نبيل
إضافة تعليق

غادر مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الأربعاء، رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا ، عقب زيارة للقاهرة استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون بين البلدين.

أشاد رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، بالجهود التي تبذلها مصر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة الجهود التي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في ظل التحديات الحالية التي تعاني منها مختلف الدول، وذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتوقيع علي عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين ، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين .

وأعرب رئيس بلغاريا، عن سعادته لزيارة مصر خاصة في ظل ما لمسه من كرم ضيافة وترحاب منذ وصوله، مشيراً إلى تقدير بلاده للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، خاصة وأن مصر هي أول دولة عربية تم تدشين علاقات دبلوماسية معها.

وأكد وجود فرص عديدة واعدة في مصر يمكن استغلالها للتوسع في أطر التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات مثل النقل والاتصالات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعليم من خلال تعاون جامعات البلدين والتوسع في برامج التبادل الطلابي، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين في فتح أسواق جديدة لهما وزيادة حجم التبادل التجاري، حيث تمثل مصر بوابة بلغاريا إلى السوق الإفريقي، وتمثل بلغاريا بوابة لمصر إلى السوق الأوروبي .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس بلغاريا

مدبولى ورئيس بلغاريا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير المناطق الصناعية

رئيس الوزراء ورئيس بلغاريا يشهدان توقيع اتفاقية لتطوير المناطق الصناعية

صور.. بدء جلسة مباحثات موسعة بين رئيس الوزراء ورئيس بلغاريا وتوقيع مذكرات تفاهم

رئيس بلغاريا

الرئيس السيسي

مطار القاهرة




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة