رئيس بلغاريا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى والتوقيع على اتفاقيات تعاون

كتبت ــ رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الأربعاء، رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا ، عقب زيارة للقاهرة استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون بين البلدين.

أشاد رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، بالجهود التي تبذلها مصر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة الجهود التي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في ظل التحديات الحالية التي تعاني منها مختلف الدول، وذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتوقيع علي عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين ، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين .

وأعرب رئيس بلغاريا، عن سعادته لزيارة مصر خاصة في ظل ما لمسه من كرم ضيافة وترحاب منذ وصوله، مشيراً إلى تقدير بلاده للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، خاصة وأن مصر هي أول دولة عربية تم تدشين علاقات دبلوماسية معها.

وأكد وجود فرص عديدة واعدة في مصر يمكن استغلالها للتوسع في أطر التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات مثل النقل والاتصالات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعليم من خلال تعاون جامعات البلدين والتوسع في برامج التبادل الطلابي، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين في فتح أسواق جديدة لهما وزيادة حجم التبادل التجاري، حيث تمثل مصر بوابة بلغاريا إلى السوق الإفريقي، وتمثل بلغاريا بوابة لمصر إلى السوق الأوروبي .