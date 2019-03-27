رئيس البريد: عرضنا على اتحاد الكرة بيع تذاكر كأس الأمم عبر منافذنا

كتبت هبة السيد

قال رئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، إن الهيئة بصدد إطلاق طابع تذكارى لبطولة كاس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر قريبا عند انتهاء اللجنة المشكلة من تصميم الطابع من عملها واعتماده بشكل رسمى.

وأكد الصغير فى تصريحات خاصة ،صحة ما نقلته "اليوم السابع" بأن الهيئة تبحث مع الاتحاد المصري لكرة القدم إمكانية بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عبر منافذها، مشيرا إلى أن الأمر لم يخرج عن إطار المناقشات حتى الآن.

وكانت "اليوم السابع" قد انفردت فى وقت سابق بقرار الهيئة لعمل طابع تذكارى بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتمتلك الهيئة القومية للبريد 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية وتنفذ خطة طموحة لتطوير المكاتب على أحدث نظم التكنولوجيا، ما مكنها للتوسع بتقديم خدمات جديدا ساهمت فى مضاعفة دخل الهيئة على مدار الثلاث سنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، حيث توسعت الهيئة هذه الخدمات عبر منافذها حتى وصلت إلى نحو 27 خدمة إلكترونيا، إلى جانب الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين.

ويصل حجم عملاء صندوق توفير البريد إلى نحو 24 مليون برأسمال مودعين يصل إلى نحو 210 مليارات جنيه، ويصل سعر الفائدة إلى 10.25%.