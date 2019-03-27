video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 06:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس البريد: عرضنا على اتحاد الكرة بيع تذاكر كأس الأمم عبر منافذنا

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:00 ص
رئيس البريد: عرضنا على اتحاد الكرة بيع تذاكر كأس الأمم عبر منافذنا عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق

قال رئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، إن الهيئة بصدد إطلاق طابع تذكارى لبطولة كاس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر قريبا عند انتهاء اللجنة المشكلة من تصميم الطابع من عملها واعتماده بشكل رسمى.

 

وأكد الصغير فى تصريحات خاصة ،صحة ما نقلته "اليوم السابع"  بأن الهيئة تبحث مع الاتحاد المصري لكرة القدم إمكانية بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عبر منافذها، مشيرا إلى أن الأمر لم يخرج عن إطار المناقشات حتى الآن.

 

وكانت "اليوم السابع"  قد انفردت فى وقت سابق بقرار الهيئة لعمل طابع تذكارى بطولة كأس الأمم الإفريقية،  وتمتلك الهيئة القومية للبريد 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية وتنفذ خطة طموحة لتطوير المكاتب على أحدث نظم التكنولوجيا، ما مكنها للتوسع بتقديم خدمات جديدا ساهمت فى مضاعفة دخل الهيئة على مدار الثلاث سنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، حيث توسعت الهيئة هذه الخدمات عبر منافذها حتى وصلت إلى نحو 27 خدمة إلكترونيا، إلى جانب الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين.

 

ويصل حجم عملاء صندوق توفير البريد إلى نحو 24 مليون برأسمال مودعين يصل إلى نحو 210 مليارات جنيه، ويصل سعر الفائدة إلى 10.25%.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البريد: تقديم خدمات سداد فواتير خدمات الحكومة عبر الموبايل 14 أبريل

الهيئة القومية للبريد

كاس الام الافريقية

كرة القدم

طابع تذكارى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

تعرف على موقف غير المسددين لمصاريف حج القرعة لهذا العام

تعرف على موقف غير المسددين لمصاريف حج القرعة لهذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة