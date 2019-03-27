رئيس البرلمان: "أقسم بالله لا نعرف الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية"

كتب محمود حسين

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه حتى الآن لا يعرف هو أو أى نائب الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، ويرأسها الدكتور على عبد العال، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.

وقال رئيس مجلس النواب: "أقسم بالله العلى العظيم مفيش مادة حتى هذه اللحظة لا أنا ولا المستشارين القانونيين ولا أى عضو وحتى الذين قدموا التعديلات الدستورية يعرف صياغتها النهائية رايحة فين".

وأشار "عبد العال"، إلى أن التعديلات الدستورية تأخذ إجراءاتها ومسارها الدستورى بالعرض على اللجنة العامة ثم العرض على المجلس للتصويت على مبدأ التعديل، ثم الإحالة للجنة الدستورية والتشريعية والاستماع لكل وجهات النظر فى حوار مجتمعى، وبعد ذلك تعد اللجنة الصياغة وتعرضها على المجلس للتصويت عليها نهائيا، لتكون هناك صياغة نهائية للمواد المعدلة، بعد ذلك يخاطب المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات فى حالة الموافقة على التعديلات، لتحديد موعد استفتاء الشعب عليها، وترفق التعديلات بالخطاب شاملا كل مادة بنصها.

وتابع "عبد العال": "الشائعات كثيرة ومجلس الوزراء كل يوم ينفى 60 و70 شائعة، وأطمئنكم نحن فى الطريق الصحيح".