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رئيس الاستئناف يحظر على السكرتارية تحصيل قيمة دمغة المحاماة من المحامين

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:14 م
رئيس الاستئناف يحظر على السكرتارية تحصيل قيمة دمغة المحاماة من المحامين المستشار محمد رضا شوكت
كتبت هدى أبو بكر
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أصدر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بحظر قيام جميع سكرتارية الجلسات بدوائر الجنايات والمدنى والأسرة وطعون نقض الجنح بتحصيل قيمة دمغة المحاماة من المحامين.

 

كما أصدر المستشار شوكت قرارا بالتنبيه على أمناء السر بالمحكمة ومأموريتها بإنشاء سركى لقلم المطالبة يسجل به اسم المدين ورقم الاستئناف ورقم المطالبة والمبلغ المستحق.

 

ونبه رئيس المحكمة على كافة أمناء السر بالمحكمة ومأمورياتها بإرسال صورة من رول الأحكام مع الأحكام لقسم مراجعة الرسوم لحصر الأحكام المستحق عليها قوائم رسوم، بجانب تحديد 60 يوما لقيام أمناء السر بإرسال الأحكام لقلم المطالبة لتنفيذ المبالغ المستحقة عليها فور الانتهاء من دورة إجراءاتها من تاريخ صدور الحكم وذلك بعد أن تلاحظ وجود عدة قوائم رسوم أرسلت لقلم المطالبة بعد مرور عدة أعوام ..كما تم التنبيه على إدارة المطالبة بالتوقيع بالاستلام لأمناء السر على السركي الخاص بهم توقيع واضح ومؤرخ.

 

وكلف رئيس المحكمة إدارة المطالبة باستلام جميع الأحكام الواردة اليهم وقيدهم برقم مسلسل خاص بالمطالبة فور ورودها بعد مراجعتها وإنشاء سركي خاص بأية مواد بها استيفاءات تقيد بها وقيدها بدفاتر وارد المطالبات ..كما تم تكليف إدارة الطالبة بإرسال كشف لإدارة التفتيش المالي والإداري والإدارة المدنية بالأحكام المعادة لأمناء السر بواقع 15 يوما.


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المستشار رضا شوكت

دمغة المحاماة

المطالبات القضائية




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