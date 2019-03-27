رئيس أركان الجيش الجزائرى: لا خوف على حاضر ومستقبل الجزائر فى ظل شعب واعى

كتب : أحمد جمعة

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطنى، رئيس أركـان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، أنه لا خوف على الجزائر فى ظل وعى الشعب وفى ظل وجود الجيش الجزائرى.

وقال الفريق قايد صالح اليوم الأربعاء، خلال اليوم الثانى من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة: "لا خوف على حاضر الجزائر وعلى مستقبلها فى ظل هذا الشعب الواعى والمدرك للمصلحة العليا لوطنه”.

وأضاف: "ولا خوف على الجزائر وعلى مستقبلها فى ظل هذا الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، الذى يتنفس هواء وطنه ويخفق قلبه لكل ذرة من ترابه المبارك”.

وتابع: “الوطن الذى أثبت أبناؤه عبر جميع ربوعه، وفى كل الأوقات، بأنهم أبناء يمنحون للعزة والاعتزاز بالوطن مساحته الفسيحة وحيزه الرحب، وبأنهم أشداء على أعدائهم رحماء بينهم”.

وقال أيضا: “قلت هذا الوطن سيعرف كيف يجتاز هذه المحن والأزمات، وأن الجيش الوطني الشعبي هو من هذه الطينة، ومن هذا المعدن الأصيل، الذي يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى، وهل هناك مصلحة أعلى من مصلحة الوطن”.