رئيسة وزراء بريطانيا: مستعدة لمغادرة منصبى حتى أفعل الصواب لبلدنا

كتب محمد جمال

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها مستعدة للتنحي إذا كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الخطة التى توصلت إليها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأضافت للنواب، وفقا لبيان صدر عن مكتبها، "نحن بحاجة للمضى بالاتفاق قدما وإتمام الخروج".

وتابعت قائلة "مستعدة لإخلاء منصبى، قبل الموعد الذي كنت أنوي فيه ذلك، حتى أفعل الصواب لبلدنا وحزبنا".

ويصوت اليوم النواب البريطانيين على سلسلة بدائل للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، وذلك بعد تصويت يوم الاثنين الماضى على تعديل يمنح البرلمان الحق فى أخذ السيطرة من ملف بريكست، وهو ما ينذر بدوامة جديدة من الفوضى يمكن أن تنتهى إما بإجراء انتخابات مبكرة أو حتى تدخل الملكة إليزابيث لإنهاء الجمود.