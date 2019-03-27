"ذا صن" تضع الغردقة ضمن أفضل المقاصد الرومانسية لصيف 2019

كتبت رباب فتحى

وضعت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قائمة بأفضل المقاصد الرومانسية التى يمكن زيارتها فى صيف عام 2019 للاستمتاع بالهدوء والرفاهية، واحتلت الغردقة المركز الثانى بعد جزر الكنارى.

وقالت إن الأزواج والأحباء يمكنهم الغوص معا لمشاهدة الشعاب المرجانية ذات الشهرة العالمية، والاسترخاء على الشواطئ ذات الرمال البيضاء أو استكشاف المدينة النابضة بالحياة، مؤكدة أن الغردقة فى مصر هى وجهة رائعة لقضاء عطلة مريحة لشخصين.

واستعرضت "ذا صن" قائمة بالفنادق والمطاعم التى يمكن زيارتها أثناء الرحلة وأسعارها.

وجاءت المغرب فى المركز الثالث، تليها الجزر اليونانية، ثم جزر البليار، وأخيرا جمهورية الدومينيكان.