دواوين الوزارات.. فحص 14 مليون مواطن بالمرحلة الثالثة من "100مليون صحة" حتى الآن

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة الرى
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
أسعار أشجار ونبات الزينة فى مصر.. عود صبار "الباكى" بـ500 ألف جنيه ونخيل كامورابس وسيكاس من 75 لـ150 ألفا.. وأقلها "كاميليا" بـ3000 جنيه.. وخبراء يطالبون بإنشاء بورصة لخدمة المزارعين والمصدرين
وزارة التعليم العالى:
وزارة الأوقاف:
وزارة القوى العاملة:
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