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دواوين الوزارات.. فحص 14 مليون مواطن بالمرحلة الثالثة من "100مليون صحة" حتى الآن

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. فحص 14 مليون مواطن بالمرحلة الثالثة من "100مليون صحة" حتى الآن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
إعداد – اية دعبس
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الصحة:
 
 
 
وزارة التموين:
 
 
 
وزارة الرى
 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى:
 
 
 
وزارة التربية والتعليم:
 
 
 
وزارة النقل:
 
 
 
وزارة الزراعة:
 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 
 

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