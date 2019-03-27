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حق الرد.المصرية للتكرير: تسليم 51.788 طن للبترول منذ بدء التشغيل التجريبى

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:19 م
حق الرد.المصرية للتكرير: تسليم 51.788 طن للبترول منذ بدء التشغيل التجريبى الدكتور محمد سعد إبراهيم العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير
كتب سمير حسنى
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أرسل الدكتور محمد سعد إبراهيم العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، ردا على مقال رأى منشور بموقع "اليوم السابع" والذى يفيد بتأخر إجراءات التشغيل والإنتاج بالشركة المصرية للتكرير ،وعملا بحق الرد ، ينشر "اليوم السابع" خطاب العضو المنتدب للشركة المصرية للتكريركاملا ، إيمانا منا بإيصال الحقيقة كاملة للقراء والمستخدمين وعملا بالقواعد المهنية ..

وإلى نص خطاب الدكتور محمد سعد إبراهيم العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير.

السيد الأستاذ الفاضل خالد صلاح

رئيس تحرير جريدة اليوم السابع

تحية طيبة وبعد، ..

أولا: نود أن نؤكد على احترامنا لشخصكم الكريم كقيمة صحفية كبيرة نكن لها كل تقدير واحترام

ثانيا: إيمانا بحق الشركة الطبيعى فى النشر ردا على المقال المنشور بجريدتكم الغراء يوم 25 – 3 – 2019 ، نثق فى نشر ردنا كاملا لبيان الحقائق الغائبة.

ثالثا: نود أن نذكر الحقائق مدعمة بالمستندات لبيان عدم دقة ما تم نشره، أن إجمالى المنتجات المطابقة لمواصفات العالمية القياسية التى تم تسليمها للهيئة المصرية العامة للبترول منذ بدء التشغيل الاختبارى حتى تاريخه أى أقل من شهر "51.788 طن" تشمل "36.883 طن"سولار منخفض الكبريت طبقا للمواصفات الأوروبية بنسبة كبريت أقل من 10 جزء فى المليون، بجانب "9.115 طن" بنزين عالى الأوكتا 99، بالإضافة إلى "5.800 طن" من نافتا خفيفة منخفضة الكبريت أقل من "أو جزء فى المليون"، والذى يؤكد على نجاح التشغيل التجريبى وفترة الوحدات الإنتاجية على إنتاج منتجات عالية الجودة طبقا للمواصفات العالمية، وطبقا للتصميم الأصلى للمشروع، علماً بأن المعروف فى صناعة البترول أن تجارب التشغيل تمر بمراحل متعددة حتى تصل إلى المواصفات المطلوبة.

رابعًا: رغم أن كاتب المقال قد أشاد بضخامة المشروع وأهميته الاقتصادية وقدرته على تخطى الأزمات الخارجة عن إرادة الشركة، مثل الأزمة المالية وانسحاب هيئات التمويل المحلية إثر ثورة 25 يناير وتأخر تسليم الأرض وصدور تصريح الآثار، إلا أن كاتب المقال لم يبذل الجهد الكافى لتحرى حقيقة النجاح الذى تم فى التشغيل التجريبى الاختيارى لمرافق المشروع بالكامل بجانب 5 وحدات إنتاجية لإنتاج الهيدروجين والنافتا منخفضة الكبريت والسولار طبقا للمواصفات العالمية بجانب البنزين عالى الأوكتان فى وقت قياسى لتجارب التشغيل لمثل هذه الوحدات.

خامسًا: إن التشكك فى مشروع قومى تضافرت فيه جهود الدولة مع القطاع الخاص مع الخبرات العالمية لأصحاب الرخص والبنوك المقرضة يمثل خطورة على مناخ الاستثمار فى مصر، فى وقت تسعى الدولة جاهدة على دفع عجلة الاستثمار وجذب المستثمرين لتحقيق أهدف التنمية المنشودة.

وأخيرا، برجاء نشر المقال كاملا ثقة منا فى نزاهة سيادتكم ومع احتفاظ الشركة بحقها القانونى حماية لحقوق المساهمين، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

 

 


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