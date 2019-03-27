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"جهاز الاتصالات": نشر استطلاع عن أداء شبكات المحمول شهريا

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:00 ص
"جهاز الاتصالات": نشر استطلاع عن أداء شبكات المحمول شهريا ارشيفية
كتبت: هبة السيد
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قال مسؤول رفيع، بجهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز ينشر تقارير استطلاع رأى المستخدمين عن اداء شركات المحمول بشكل شهرى على موقع الجهاز الإليكترونى مشيرا إلى أن ما يتضمنه هذا التقرير ليس رأى الجهاز، ولكنه يرجع للعملاء المستطلع أرائهم فى التقرير، وتكون عينة عشوائية.

 

ورجح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، البدء باختبارات جودة خدمات المحمول فى أبريل المقبل، حيث يتم إنهاء تعاقد مع شركة عالمية بهذا الشأن.

 

وكانت شركات المحمول العاملة فى السوق المصرى قد وقعت منذ عامين لائحة جزاءات جودة الخدمة وتتضمن عقوبات مالية رادعة إلا أن تلك اللائحة لم تطبق على اى شركة نتيجة استجابة الشركات لاى انذارات خاصة من الجهاز حال سقوط الخدمة فى اى منطقة ولاعتبارات قد تكون خارجة عن ارادة الشركات وفقا لما اكده مسؤول بالجهاز فى وقت سابق.

 

 


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