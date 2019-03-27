جماعة كورية شمالية منشقة تعلن مسئوليتها عن مداهمة سفارة بلادها فى مدريد

كتبت: إنجى مجدى

أعلنت جماعة كورية شمالية منشقة مسئوليتها عن مداهمة سفارة بيونج يانج فى العاصمة الإسبانية مدريد، التى وقعت فى 22 فبراير، لكنها شككت فى مزاعم بأن ما حدث فى المجمع الدبلوماسى كان "هجوما" من قبل متسللين مسلحين.

وبحسب شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، الأربعاء، نفت جماعة تدعى "كويليما للدفاع المدنى" Cheollima Civil Defense، وهى منظمة سرية هدفها الإطاحة بنظام كيم جونج أون فى كوريا الشمالية، أن تكون هناك حكومات أجنبية أخرى متورطة فى العملية أو أنها كانت مرتبطة بقمة الرئيس دونالد ترامب وكيم جونج أون فى هانوى، والتى جاءت بعد أيام من الواقعة.

وقالت الجماعة فى بيان على موقعها على الإنترنت، "لم يكن هذا هجوما. لقد استجبنا لموقف عاجل فى سفارة مدريد. لقد تمت دعوتنا إلى السفارة، وعلى عكس التقارير، لم يتم تكميم أو ضرب أحد. احتراما للدولة المضيفة اسبانيا، لم تكن هناك استخدام للأسلحة. تم التعامل مع جميع شاغلى السفارة بكرامة وحذر ضرورى."

وشددت "لم تكن هناك حكومات أخرى معنية أو على علم بنشاطنا إلا بعد الحدث". وأضاف "لدينا أدلة تثبت صحة كلامنا. إنها لحماية أولئك الذين يطلبون مساعدتنا، وأولئك الذين يخاطرون بحماية الآخرين، أننا لا نستطيع مشاركة المزيد حول هذا الحدث فى هذا الوقت. ما زلنا نشارك فى أعمال حساسة للغاية حول العالم ".

وصدر البيان بعد ساعات من تصريح قاض إسبانى، الثلاثاء، بأنه المشتبه بهم، الذين تم التعرف عليهم، قاموا بالاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى FBI وعرضوا بيانات مسروقة حصلوا عليها خلال المداهمة.