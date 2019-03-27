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جامعة كفر الشيخ تستعد لعيدها الـ13 وافتتاح 15 مبنى

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:41 م
جامعة كفر الشيخ تستعد لعيدها الـ13 وافتتاح 15 مبنى الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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عقد الدكتورماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيًا مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة لاحتفال الجامعة بعيدها الـ 13 تحت شعار "معا ننطلق نحو المستقبل" برعاية رئيس الجامعة، الذي يواكب 20 أبريل من كل عام، ولوضع المقترحات والترتيبات اللازمة لتنظيم مظاهر الاحتفال، وناقش رئيس الجامعة مهام اللجان المنظمة ونشاط عملها لتنفيذ هذا الحدث الهام والذى سوف يعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة .

وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه سيتم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية في المجال العلمي، وجوائز الجامعة التقديرية، وجوائز الجامعة التشجيعية في المجالات المختلفة.

وأضاف أنه سيتم تكريم الحاصلين على جوائز النشر العلمي، والحاصلين على جائزة التميز الإداري، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين الذين بلغوا سن التقاعد، وأسر أعضاء هيئة التدريس، والعاملين الذين توفوا في أثناء الخدمة، والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح عدد من المنشآت منها مبنى ادارة الجامعة ومبنى المكتبة المركزية، ومبنى قاعة المؤتمرات، ومبنى الخدمات الطلابية، ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات، ومبنى معهد علوم وتكنولوجيا النانو، ومبنى الاسكان المتميز بالمدينة الجامعية طالبات، ومبنى دار الضيافة، ومبنى ورش كلية الهندسة، ومبني ورش الهندسة الزراعية، ومبنى المرحلة الاولى من المدرجات المركزية، ومبنى مسجد الحرم الجامعى "ب"، ومبنى المسرح المدرسي، ومبنى كلية الحقوق ومبنى كلية الذكاء الاصطناعى.

 

 


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