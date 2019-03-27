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جامعة أسوان تنظم مؤتمر دولى لطب الأطفال بعنوان "العودة إلى القواعد".. صور

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:21 م
جامعة أسوان تنظم مؤتمر دولى لطب الأطفال بعنوان "العودة إلى القواعد".. صور خلال المؤتمر
أسوان - عبد الله صلاح
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بدأت فعاليات المؤتمر الدولى الذى تنظمة جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، خلال الفترة من 27 وحتى 28 مارس الجارى، تحت عنوان "العودة إلى قواعد طب الأطفال" .
 
افتتحت فعاليات المؤتمر مساء اليوم الأربعاء  بآيات من القرآن الكريم ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور محمود الموجى أستاذ الأطفال ورئيس المؤتمر، والدكتور ايهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور عبدالله العبيدى مدير المستشفى الجامعى، والدكتور بهاء الهوارى رئيس قسم الأطفال كلية طب أسوان وسكرتير المؤتمر.
 
قال عميد كلية الطب الدكتور الدهشورى إن الجامعة تعمل على إقامة واستضافة العديد من المؤتمرات الطبية والعلمية لتشجيع السياحة التعليمية وأيضا تبادل الخبرات بين شباب الأطباء والسعى دائمآ إلى التطوير ومواكبة كل ما هو جديد فى مختلف التخصصات الطبية بهدف جودة  المنظومة الطبية بأسوان، ورحب عميد الكلية بالحضور ورئيس المؤتمر والأطباء المشاركين وقام بإلقاء محاضرة علمية بعد  فعاليات الافتتاح.
 
وأضاف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، أن المنظومة الصحية بأسوان تشهد تطور ملحوظ منذ أن فتحت جامعة أسوان قنوات التعاون والتواصل مع المديرية ومستشفياتها.
 
وأشار الدكتور محمود الموجى رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يعد فرصة طيبة لنقل التجارب والخبرات العلمية، لافتا إلى أن كلية الطب تعمل على استضافة العديد من المؤتمرات الطبية وإقامة أكثر من 12 مؤتمر علمى وطبى فى هذا العام الدراسى، مما يعود بالنفع على تخصصات المستشفى الجامعى بأسوان.
 
وأوضح الدكتور بهاء الهوارى بأن المؤتمر بدأت فعالياته اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويناقش كل ما هو جديد فى طب الأطفال التطبيقى، ويمارس بعض الحلقات النقاشية والتدريبية عمليا فى ورش العمل والموضوعات ذات التخصص، كما يناقش المؤتمر الجديد فى تطعيمات الأطفال والجديد فى أمراض الجهاز التنفسى لأطفال ورعاية الحالات الحرجة وطرق الرضاعة الطبيعية ومشاكل الأمهات فى الرضاعة والتغذية السليمة للأطفال وقد حضر المؤتمر كوكبة من علماء الأطفال من مختلف الجامعات المصرية بجانب جامعة أسوان المستضيفة والمنظمة للمؤتمر.
 
 
الحضور
الحضور

منصة الضيوف
منصة الضيوف
 
 

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