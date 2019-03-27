توسك: لا يمكن تجاهل أغلبية الشعب البريطانى الراغبة فى البقاء داخل الاتحاد الأوروبى

لندن (أ ش أ)

قال رئيس الاتحاد الأوروبى دونالد توسك إن الاتحاد لا يمكنه تجاهل الأغلبيىة المتزايدة، التى ترغب فى بقاء بريطانيا داخل الاتحاد، مشيدا بالملايين الذى وقعوا على عريضة لإلغاء المادة 50 من معاهدة (لشبونة) المعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبى.

وعاتب توسك- خلال كلمته فى البرلمان الأوروبى، الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تمديد طويل محتمل للمادة 50 من معاهدة لشبونة، فى حال رفض مجلس العموم البريطانى اتفاق (بريكست) مجددا خلال الأسبوع الجارى، بحسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

وقال "دعونى أبدى ملاحظة شخصية واحدة لأعضاء البرلمان.. إننى قلت أمام المجلس الأوروبى إنه يتوجب علينا أن نكون منفتحين على التمديد الطويل إذا رغبت بريطانيا فى إعادة التفكير فى استراتيجية بريكست، الأمر الذى يعنى بالطبع مشاركة بريطانيا فى انتخابات البرلمان الأوروبى.. وعليه فثمة أصوات تقول إن هذا الأمر من شأنه أن يكون ضارا أو غير مناسب لبعضكم".

وأضاف: "دعونى أكون واضحا.. مثل هذا التفكير غير مقبول. لا يمكنك أن تخون 6 ملايين شخص وقعوا على عريضة إلغاء المادة 50 أومليون شخص نادوا بإجراء تصويت شعبى أو الأغلبية المتزايدة من الشعب التى تريد البقاء فى الاتحاد الأوروبى".

وتأتى تصريحات توسك فى الوقت الذى أرسلت فيه الحكومة البريطانية إلى 5.8 مليون شخص وقعوا على عريضة إلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة رسائل عبر البريد الإلكتروني، جاء بها "هذه الحكومة لن تقوم بإلغاء المادة 50".