تنفيذ 1282 حكما متنوعا وضبط 98 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1282 حكمًا متنوعًا منها 898 حكمًا جزئيا و43 حكم مستأنف و289 حكم غرامات و47 حكم مخالفات و5 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 98 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.