تنفيذ 1261 حكما متنوعا وضبط 102 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1261 حكمًا متنوعًا منها 877 حكمًا جزئيا و41 حكم مستأنف و290 حكم غرامات و50 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 7900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 102 متهم هارب محكومً عليهم، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.