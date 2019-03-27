تليجراف: استمرار وباء "جرائم السكين" فى لندن .. 6 حوادث فى 6 ساعات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن "وباء" جرائم السكين لا يزال منتشرا فى شوارع لندن، ولا يوجد أى مؤشر على تباطؤه، بعدما أبلغ أمس عن ست حوادث طعن في أقل من ست ساعات في العاصمة.

وأضافت الصحيفة أنه في الساعة 20:30 من مساء يوم الثلاثاء في بلاكهيث، جنوب شرق لندن، طعن شاب يبلغ من العمر 18 عامًا في وضح النهار في ما وصفه الشهود بأنه "هجوم مستهدف".

وفى بلدة هونسلو، جنوب غرب لندن، كان هناك هجوم آخر على وشك الحدوث، في الساعة الرابعة والنصف مساءً، طعن رجل يبلغ من العمر 26 عامًا، وبعد حوالي نصف ساعة، تعرض رجل آخر، 20 عامًا، لهجوم بالسلاح الأبيض على بعد أمتار قليلة.

وأوضحت "تليجراف" أن الشرطة لا تزال تحاول تحديد ما إذا كان الحادثان مرتبطان أم لا ومُنحت سلطات إضافية لوقف أو اعتقال الأشخاص والبحث فى المنازل والأماكن في هونسلو حتى الساعة 4 من صباح الأربعاء.

وفي الساعة 6.05 مساءً في توتنهام، شمال لندن، تعرض صبي يعتقد أنه يبلغ من العمر 17 عامًا للطعن على وجهه بسكين في الحادث الرابع من اليوم.

ومرت أقل من ساعة قبل أن تتعامل شرطة العاصمة مع طعن آخر، هذه المرة في باركينج، شرق لندن عندما أوقفت عصابة الشخص البالغ من العمر 19 عامًا.

ثم ، في Tooting High Street ، تم العثور على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا تعرض للطعن بعد استدعاء الضباط إلى مشاجرة أخرى.

وتعهدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعقد قمة كبرى في داونينج ستريت في الأول من أبريل بهدف حل المشكلة.

وقالت مفوضة شرطة العاصمة كريسيدا ديك في السنوات القليلة الماضية "كانت بلا شك أعلى المستويات وأكثرها إثارة للقلق".

وأضافت: "إذا نظرت إلى طعنات الشباب، أعتقد أن هذه ظاهرة جديدة ومأساوية ومقلقة".