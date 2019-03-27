تعرف على عقوبة شخص متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالموسكى

كتب سليم على

نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، فى ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام "محمد.ع.ع" ، 47 سنة، صاحب مكتب إستيراد وتصدير ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى، بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، ويتخذ من دائرة قسم شرطة الموسكى مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينص عليها القانون فى تلك الحالة.

يقول أحمد السقا المحامى إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأشار السقا إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.