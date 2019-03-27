تعرف على المشروعات الجديدة المقرر افتتاحها فى العيد القومى للجيزة

تستعد محافظة الجيزة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية التى تهدف لخدمة المواطنين، ويستعرض اليوم السابع هذه المشروعات فى السطور التالية:

حى العجوزة :

• أعمال تطوير وصيانة مستشفى إمبابة العام بتكلفة 350 ألف جنيه .

• أعمال الرصف بشارع دمشق وشارع النبوى المهندس بطول 1 كم وعرض 12 متر بتكلفة 2 مليون و760 ألف جنيه .

حى بولاق الدكرور :

• رصف بلاط انتر لوك بمناطق أبوقتادة وخاتم المرسلين وصفط اللبن وناهيا والشوربجى بتكلفة 8 ملايين جنيه .

• رصف شوارع زنين وعبد الخالق عفيفى والسنترال بطول 2 كم وعرض 12 مترا وتبليط بعض الشوارع المتفرعة من ترعة عبد العال والشوربجى بطول 5 كم وعرض 7 مترات بتكلفة 12 ملايين جنيه .

• مشروع صرف صحى المناطق المحرومة بمنطقة جيزة(11) بتكلفة 6 ملايين جنيه .

• مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية بتكلفة 2 مليون و364 ألف .

حى جنوب الجيزة :

• أعمال الرصف بشارع المجزر الآلى بالمنيب بطول 5 كم وعرض 10 متر وتبليط بعض المتفرعات بتكلفة 10 ملايين و180 ألف جنيه .

• أعمال رصف بلاط منطقة جسر الكنيسة بالمنيب بتكلفة 7 ملايين و818 جنيه من صندوق تطوير العشوائيات .

حى الهرم :

• تطوير المناطق العشوائية تطوير منطقة كفر الجبل من رصف وتبليط وإنارة بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه .

• أعمال رصف وتبليط شوارع حمد ياسين ومتفرعات كفر طهرمس بطول 5 كم وعرض 10 مترات بتكلفة 10 ملايين جنيه .

• أعمال رصف محور اللبينى بنطاق كرداسة وحى الهرم بتكلفة 5 ملايين جنيه.

حى الوراق :

• رصف شوارع أولاد أبو سعده والجمعية الزراعية والنقطة القديمة بطول 3.5 كم وعرض 13 مترا.

• أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة بعض الشوارع بنطاق الحى بتكلفة 5,50 مليون جنيه.

حى شمال الجيزة :

• أعمال رصف وتبليط متفرعات شارع كمال حمزة ومربع امتداد الوحدة وشوارع محمد حسن والأقصر بطول 7 كم وعرض 7.5 متر بتكلفة 8 ملايين جنيه .

• شبكات انحدار صرف صحى المناطق المحرومة بحى إمبابة بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه

حى الدقى :

• أعمال رصف شوارع عبد الرحيم صبرى ومدكور والحسين وابن الوليد بطول 2 كم وعرض 12 متري بتكلفة 3 ملايين و250 ألف جنيه .

مدينة الجيزة :

• أعمال رصف شارعى ترسا والمريوطية الشرقى بطول 2.2 كم وعرض 20 مترا بتكلفة 18 مليونا و600 ألف جنيه .

مركز ومدينة أبو النمرس :

• أعمال رصف طريق الشبرامنتية بطول 2 كم وعرض 8 مترا ورصف قطاع من طريق 6 أكتوبر بطول 0,6 متر بتكلفة 6 ملايين جنيه .

مركز ومدينة أطفيح :

• أعمال رصف الطريق الدائرى بدءاً من الصالحية حتى منيل السلطان ماراً بقرية منيل الرقة – كفر قنديل بطول 3,5 كم وعرض 6 م بتكلفة 4 ملايين جنيه .

مركز ومدينة أوسيم :

• تقوية وإعادة رصف طريق البراجيل – أوسيم بدءاً من اسفل الدائرى باتجاه أوسيم بطول 3,3 كم وعرض 10 مترات بتكلفة 10 ملايين جنيه .

• أعمال رصف شارع الجمعية الزراعية وشارع السوق وتبليط بعض الشوارع بطول 3كم وعرض 6 مترات بتكلفة 3,5 مليون جنيه

• محطة مياه أوسيم قرية القيراطيين بتكلفة 365 مليون جنيه .

مركز ومدينة كرداسة :

• مشروع صرف صحى ناهيا بتكلفة 110 ملايين جنيه .

• شارع جمال عبد الناصر وشارع الرشاح وتبليط بعض شوارع بتكلفة 7 ملايين جنيه .

مركز ومدينة منشأة القناطر:

• تفقد توسعة وإعادة رصف طريق الحسانيين – ذات الكوم بطول 1,3 كم وعرض 11 م بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه .

مركز ومدينة البدرشين :

• أعمال صيانة وترميم بعض الأعمال التكميلية للطرق بنطاق مراكز جنوب الجيزة بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه .

• تقوية وإعادة رصف طريق الطرفاية البطئ بطول 1,5 كم وعرض 12 متر وتقوية وإعادة رصف القطاعات المعيبة بالبر الغربى لجسر ترعة المريويطة بطول 1,5 كم وعرض 12 متر بتكلفة 8 مليون جنيه .

مركز ومدينة الصف :

• توسعات بمدرسة اسماعيل الجمال الرسمية لغات بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه .

• توسعات بمدرسة الأقواز الإعدادية بتكلفة 5 ملايين جنيه .

• رصف طريق عرب العبايدة – عرب الحصار بطول 2,500 م بتكلفة 4 ملايين جنيه.

• رصف طريق طراد النيل غمازة الصغرى بطول 2,700 م من عزبة الجمال حتى غمازة الصغرى بتكلفة 6 مليون جنيه خطة 2018 ,2019.

• رصف مدخل قرية الأقواز الشمالى حتى عزبة الجمال بطول 1,5 كم وعرض 6 م ،وتقوية وإعادة رصف عرب الحصار جنوبا حتى عرب العبايدة بدءا من طريق 21 بطول 1 كم وعرض 6 م بتكلفة 6 ملايين جنيه .

مدينة 6 أكتوبر :

• مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسى (منحة كويتية ) بتكلفة 7 ملايين و664 ألف جنيه بعدد فصول 33 فصلاً