video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 04:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على المشروعات الجديدة المقرر افتتاحها فى العيد القومى للجيزة

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:00 ص
تعرف على المشروعات الجديدة المقرر افتتاحها فى العيد القومى للجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تستعد محافظة الجيزة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية التى تهدف لخدمة المواطنين، ويستعرض اليوم السابع هذه المشروعات فى السطور التالية:

 

حى العجوزة :

أعمال تطوير وصيانة مستشفى إمبابة العام بتكلفة 350 ألف جنيه .

أعمال الرصف بشارع دمشق وشارع النبوى المهندس بطول 1 كم وعرض 12 متر بتكلفة 2 مليون و760 ألف جنيه .

 

حى بولاق الدكرور :

رصف بلاط انتر لوك بمناطق أبوقتادة وخاتم المرسلين وصفط اللبن وناهيا والشوربجى بتكلفة 8 ملايين جنيه .

رصف شوارع زنين وعبد الخالق عفيفى والسنترال بطول 2 كم وعرض 12 مترا وتبليط بعض الشوارع المتفرعة من ترعة عبد العال والشوربجى بطول 5 كم وعرض 7 مترات بتكلفة 12 ملايين جنيه .

مشروع صرف صحى المناطق المحرومة بمنطقة جيزة(11) بتكلفة 6 ملايين جنيه .

مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية بتكلفة 2 مليون و364 ألف .

 

حى جنوب الجيزة :

أعمال الرصف بشارع المجزر الآلى بالمنيب بطول 5 كم وعرض 10 متر وتبليط بعض المتفرعات بتكلفة 10 ملايين و180 ألف جنيه .

أعمال رصف بلاط منطقة جسر الكنيسة بالمنيب بتكلفة 7 ملايين و818 جنيه من صندوق تطوير العشوائيات .

 

حى الهرم :

تطوير المناطق العشوائية تطوير منطقة كفر الجبل من رصف وتبليط وإنارة بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه .

أعمال رصف وتبليط شوارع حمد ياسين ومتفرعات كفر طهرمس بطول 5 كم وعرض 10 مترات بتكلفة 10 ملايين جنيه .

أعمال رصف محور اللبينى بنطاق كرداسة وحى الهرم بتكلفة 5 ملايين جنيه.

 

 حى الوراق :

رصف شوارع أولاد أبو سعده والجمعية الزراعية والنقطة القديمة بطول 3.5 كم وعرض 13 مترا.

أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة بعض الشوارع بنطاق الحى بتكلفة 5,50 مليون جنيه.

 

 حى شمال الجيزة :

أعمال رصف وتبليط متفرعات شارع كمال حمزة ومربع امتداد الوحدة وشوارع محمد حسن والأقصر بطول 7 كم وعرض 7.5 متر بتكلفة 8 ملايين جنيه .

شبكات انحدار صرف صحى المناطق المحرومة بحى إمبابة بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه 

 

حى الدقى :

أعمال رصف شوارع عبد الرحيم صبرى ومدكور والحسين وابن الوليد بطول 2 كم وعرض 12 متري بتكلفة 3 ملايين و250 ألف جنيه .

 

مدينة الجيزة :

أعمال رصف شارعى ترسا والمريوطية الشرقى بطول 2.2 كم وعرض 20 مترا بتكلفة 18 مليونا و600 ألف جنيه .

 

مركز ومدينة أبو النمرس :

أعمال رصف طريق الشبرامنتية بطول 2 كم وعرض 8 مترا ورصف قطاع من طريق 6 أكتوبر بطول 0,6 متر بتكلفة 6 ملايين جنيه .

 

 مركز ومدينة أطفيح :

أعمال رصف الطريق الدائرى بدءاً من الصالحية حتى منيل السلطان ماراً بقرية منيل الرقة – كفر قنديل بطول 3,5 كم وعرض 6 م بتكلفة 4 ملايين جنيه .

 

 مركز ومدينة أوسيم :

تقوية وإعادة رصف طريق البراجيل – أوسيم بدءاً من اسفل الدائرى باتجاه أوسيم بطول 3,3 كم وعرض 10 مترات بتكلفة 10 ملايين جنيه .

أعمال رصف شارع الجمعية الزراعية وشارع السوق وتبليط بعض الشوارع بطول 3كم وعرض 6 مترات بتكلفة 3,5 مليون جنيه 

محطة مياه أوسيم قرية القيراطيين بتكلفة 365 مليون جنيه .

 

 مركز ومدينة كرداسة :

مشروع صرف صحى ناهيا بتكلفة 110 ملايين جنيه .

شارع جمال عبد الناصر وشارع الرشاح وتبليط بعض شوارع بتكلفة 7 ملايين جنيه .

 

مركز ومدينة منشأة القناطر:

تفقد توسعة وإعادة رصف طريق الحسانيين – ذات الكوم بطول 1,3 كم وعرض 11 م بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه .

 

مركز ومدينة البدرشين :

أعمال صيانة وترميم بعض الأعمال التكميلية للطرق بنطاق مراكز جنوب الجيزة بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه .

تقوية وإعادة رصف طريق الطرفاية البطئ بطول 1,5 كم وعرض 12 متر وتقوية وإعادة رصف القطاعات المعيبة بالبر الغربى لجسر ترعة المريويطة بطول 1,5 كم وعرض 12 متر بتكلفة 8 مليون جنيه .

 

 مركز ومدينة الصف :

توسعات بمدرسة اسماعيل الجمال الرسمية لغات بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه .

توسعات بمدرسة الأقواز الإعدادية بتكلفة 5 ملايين جنيه .

رصف طريق عرب العبايدة – عرب الحصار بطول 2,500 م بتكلفة 4 ملايين جنيه. 

رصف طريق طراد النيل غمازة الصغرى بطول 2,700 م من عزبة الجمال حتى غمازة الصغرى بتكلفة 6 مليون جنيه خطة 2018 ,2019.

رصف مدخل قرية الأقواز الشمالى حتى عزبة الجمال بطول 1,5 كم وعرض 6 م ،وتقوية وإعادة رصف عرب الحصار جنوبا حتى عرب العبايدة بدءا من طريق 21 بطول 1 كم وعرض 6 م بتكلفة 6 ملايين جنيه .

 

مدينة 6 أكتوبر :

مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسى (منحة كويتية ) بتكلفة 7 ملايين و664 ألف جنيه بعدد فصول 33 فصلاً

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة: ندرس استبدال التوك توك بسيارات حضارية

محافظ الجيزة: افتتاح مشروعات بتكلفة 752 مليون جنيه بمناسبة العيد القومى

محافظ الجيزة: انتهينا من رسومات محور الملك عبد الله ورفعنا 125 ألف طن مخلفات من الطرق

الجيزة

اخبار الجيزة

المشروعات التنموية

مشروعات جديدة

احياء الجيزة




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

تعرف على موقف غير المسددين لمصاريف حج القرعة لهذا العام

تعرف على موقف غير المسددين لمصاريف حج القرعة لهذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة