تداول 495 شاحنة بضائع و59 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19 سفينة، حيث تم تداول 495 شاحنة بضائع و59 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 216 شاحنة و38 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 279 شاحنة بضائع و21 سيارة .

وأكد بيان الهيئة، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس ومغادرة السفينتين أمانة ومحبة، بينما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن وهى محبة، أمانة، نما إكسبريس وغادرت 3 سفن وهى بوسيدون إكسبريس، الحرية، نما إكسبريس .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين ايلة وبريدج، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وغادرت 3 سفن وهى سينا، ايلة، بريدج، بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Hamid S .