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تحرير 1387 مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:13 ص
تحرير 1387 مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملات مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1387 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 37 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 17 شقة مفروشة 18 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين عدا شخصان منهم هاربين من أحكام قضائية،كما تم تحرير 9 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.

 

 


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