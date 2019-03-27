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تجديد حبس الأب المتهم بقتل أطفاله الـ3 بالمرج 15 يوما

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:01 م
تجديد حبس الأب المتهم بقتل أطفاله الـ3 بالمرج 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج حبس الأب المتهم بقتل أطفاله الـ3 بمنطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات وأقر المتهمون أمام قاضي المعارضات بقتل الأطفال بإغراقهم.

كانت قد تسلمت نيابة شرق القاهرة، تقرير الأدلة الفنية في واقعة قيام زوجة بقتل أطفالها الثلاثة بإجبار من زوجها في المرج، للتأكد من صحة نسب الأطفال الموجودين بالفيديوهات المضبوطة بحوزة المتهمين.

وأكدت النيابة، أن تقرير الأدلة الفنية أثبت صحة نسب الأطفال الموجودين بالفيديوهات المضبوطة للمتهمين، بعد فحص 10 فيديوهات موثقة لجريمة الزوجين.

واعترف المتهم أحمد عبدالقادر، 31 سنة، أنه أجبر زوجته الثانية على قتل أطفاله "ملك" 3 سنوات، و"جنا" سنتين، وطفله الأخير يوم ولادته، بإغراقهم في المياه داخل الشقة الخاصة بهم، وتغليفهم بأكياس بلاستيكية، وإلقائهم بمنطقة الرشاح.

وأكمل المتهم: "صورت مراتى وهى بتقتلهم عشان متفضحناش لو قررت تقول حاجة نقولها انتى اللى قتلتى"، مؤكدًا أن الجريمة تمت منذ عام ونصف تقريبًا.

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكن قوات الأمن من القبض على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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