video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس ابنة الشاطر و5 آخرين 45 يوما فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:32 م
تجديد حبس ابنة الشاطر و5 آخرين 45 يوما فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية خيرت الشاطر ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تجديد حبس عائشة الشاطر و5 آخرين، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.

المتهمون هم هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فتى خيرت الشاطر يزعم: الوطنية دين يخالف الإسلام.. ويرفع شعار: أنا إرهابى

عائشة الشاطر

الانضمام للارهاب

ابنة خيرت الشاطر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة