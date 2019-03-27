تأجيل محاكمة موظف بشركة غاز لاختلاسه 117ألف جنيه لـ 27 يونيو

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجم الخامس، محاكمة موظف بالشركة الدولية لأعمال الغاز لاتهامه باختلاس 117 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله، لجلسة 27 يونيو المقبل للتقرير.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي و أيمن عفيفي سالم و محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمي.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار تامر فاروق، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 5735 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين، قيام المتهم هشام سعد محمد عمر بصفته أحد العاملين بإحدى شركات المساهمة " مسئول تركيب بالشركة الدولية لاعمال الغاز "هاوس جاز"، باختلاس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس خامات ومعدات موصوفة بتقرير لجنة الفحص تبلغ قيمته 116977 جنيه "مائة وستة عشر الفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها، مملوكة لجهة عمله مسلمة اليه من مخازنها بحسبانه مختص باستلامها، لاستخدامها في أحد المشروعات التابعة للشركة، ومعهود إليه حفظها واستعمالها في هذا الغرض، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات.