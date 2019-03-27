video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة موظف بشركة غاز لاختلاسه 117ألف جنيه لـ 27 يونيو

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:30 م
تأجيل محاكمة موظف بشركة غاز لاختلاسه 117ألف جنيه لـ 27 يونيو محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجم الخامس، محاكمة موظف بالشركة الدولية لأعمال الغاز لاتهامه باختلاس 117 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله، لجلسة 27 يونيو المقبل للتقرير.
 
صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي و أيمن عفيفي سالم و محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمي.
 
وكشف أمر الإحالة  الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار تامر فاروق، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 5735 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين،  قيام المتهم هشام سعد محمد عمر  بصفته أحد العاملين بإحدى  شركات المساهمة " مسئول تركيب بالشركة الدولية لاعمال الغاز "هاوس جاز"، باختلاس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس خامات ومعدات موصوفة بتقرير لجنة الفحص  تبلغ قيمته 116977 جنيه "مائة وستة عشر الفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها،  مملوكة لجهة عمله مسلمة اليه من مخازنها بحسبانه مختص باستلامها، لاستخدامها في أحد  المشروعات التابعة للشركة،  ومعهود إليه  حفظها واستعمالها في هذا الغرض،  إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤبد لـ 5 متهمين فى قضية اختلاس 305 أطنان سكر

تجديد حبس مسئول خزينة محكمة الزقازيق الابتدائية لاختلاسه 550 ألف جنيه

اختلاس

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

اختلاس من شركة غاز

جرائم اختلاس




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة