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الأربعاء، 27 مارس 2019 09:17 م
خالد صلاح
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بنوك روسية تبدأ العمل مع النظام الصينى المشابه لـ(سويفت)

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:41 م
بنوك روسية تبدأ العمل مع النظام الصينى المشابه لـ(سويفت) الرئيس الصينى
أ ش أ
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ذكر البنك المركزى الروسى أن عددا من المصارف الروسية بدأ العمل مع النظام الصينى المشابه لنظام (سويفت)، لتسهيل الحسابات المتبادلة بين موسكو وبكين.

وقال رئيس قسم العلاقات مع المصارف الأجنبية بالبنك المركزي الروسي فلاديمير شابوفالوف - فى تصريح اليوم الأربعاء "بالنسبة للتعاون فى مجال أنظمة المدفوعات، فقد ربطت عدة مصارف روسية نفسها بالفعل بنظام المدفوعات الدولي الصيني، موضحا أن هذا سيسهل عمليات التبادل التجاري بين البلدين".

جدير بالذكر أنه تم إنشاء نظام متابعة لحركة الأموال من قبل البنك المركزي الروسي، استجابةً لمخاطر احتمال استبعاد البنوك الروسية من نظام (سويفت) الدولى.


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